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Cristiano Ronaldo: "La Eurocopa tiene la misma dimensión que un Mundial"

El ídolo portugués realizó una insólita comparación y afirmó que fue su última Copa del Mundo, luego de la eliminación ante España de este lunes

7 de julio 2026 · 10:54hs
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Portugal cayó ante España y Cristiano Ronaldo disputó su último partido en un Mundial.

AP

Portugal cayó ante España y Cristiano Ronaldo disputó su último partido en un Mundial.

España venció 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 y eliminó al conjunto luso de la competencia, lo que también decretó la despedida de Cristiano Ronaldo de la Copa del Mundo. El capitán no pudo ocultar las lágrimas por la derrota, pero escondió su dolor durante la conferencia de prensa.

La tristeza de CR7 por la eliminación en Dallas fue registrada por las cámaras, mientras el Bicho se dirigía al vestuario. A pesar de haber cerrado su participación en este Mundial con tres tantos a sus 41 años, el ex-Real Madrid se marchó con una caminata de resignación que fue viral en redes sociales.

Luego del partido, el ídolo portugués realizó una insólita comparación entre la Eurocopa y la Copa del Mundo que generó controversias entre los fanáticos del fútbol, además de que defendió su legado con la selección de Portugal.

Ronaldo no pudo contener su frustración ante la eliminación de Portugal.

Ronaldo no pudo contener su frustración ante la eliminación de Portugal.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo

Tras haberse retirado con la cabeza gacha, Ronaldo dio la cara en la conferencia de prensa y confesó que fue su última aparición en la máxima cita del fútbol. “Estoy triste, pero he dado todo. Salgo con la conciencia tranquila, esto es fútbol, es la vida del futbolista. Fue mi último Mundial, pero lo demás tendré tiempo para pensarlo y no decidir las cosas de cabeza caliente”, confesó.

>> Leer más: El Mundial de las grandes despedidas: "Lo intenté, ahora se terminó", sostuvo Neymar

Al defender su legado con Portugal, remarcó el valor de la Eurocopa que obtuvo en 2016 y expresó: “He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. El mayor título que gané en la selección fue la Eurocopa 2016 que, para mí, tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”.

De esta manera, Ronaldo cerró su actuación en la Copa del Mundo con tres goles, alcanzado la marca de 11 goles y dos asistencias en mundiales, donde su mejor participación fue en las semifinales de Alemania 2006 (cuarto puesto).

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