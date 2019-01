Creen que Ortigoza recibirá dos fechas

No le saldrá barata la expulsión a Néstor Ortigoza. Todas las voces consultadas ayer en el mundo Central mostraron cierto pesimismo en torno a las fechas que se perderá el Gordo. Todo indica que serán como base dos partidos afuera. Y eso es todo un problema para el canalla y Bauza, ya que el 10 es el referente del equipo y pieza clave en el sistema táctico del Patón. Que no esté ante Aldosivi no es problema. El drama es que la lógica marca que no jugará ante Newell's, el próximo domingo 10 de febrero. Ese el verdadero quid de la cuestión. Sin embargo, desde Arroyito se interiorizarán en AFA si el volante es reincidente (fue expulsado el 9 de noviembre del año pasado) como también si pueden hacer un descargo como para que reciba solamente una jornada, algo que en la previa es imposible.

Desde Central harán lo necesario para que Ortigoza reciba una pena no tan severa. Aunque el optimismo tiene poca cabida. Interiormente todos saben que la actitud del capitán auriazul fue violenta y cuando el juego estaba cortado. Le pegó un pelotazo en la cabeza a Walter Pérez, de Huracán, y luego anduvo a los empujones con otros quemeros. Por eso vio la roja directa por parte de Jorge Baliño.

Automáticamente en Arroyito se agarraron la cabeza porque el clásico ante la Lepra está a la vista. En dos fechas será la cita en el Coloso. Y el Gordo tiene todos los boletos para ver el partido desde afuera porque el tribunal de disciplina podría darle como mínimo dos encuentros de suspensión. Por eso los dirigentes ven con cierto pesimismo que sólo se perderá el desafío del sábado con Aldosivi.

Vuelven pensando en el Tiburón

El plantel canalla se presentará tempranito en el country de Arroyo Seco para ir preparando el partido contra Aldosivi. Edgardo Bauza tiene una baja segura, la de Ortigoza (ver aparte). Y tendría otra, la de Diego Becker, quien salió lesionado ante Huracán. El Patón además deberá ajustar las líneas porque otra vez mostró muchas falencias en el primer tiempo en cada una de las líneas.