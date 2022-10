Coria sin filtro: "No me gusta cómo está jugando Newell's"

Honestidad brutal. Adrián Coria, actual DT interino de Newell’s, expresó una frase que pinta de cuerpo entero su bonhomía y sinceridad. Es que se trata de una persona notable desde lo humano y un profesional extraordinario en el plano futbolístico. Porque más allá de que su proceso al frente del primer equipo del Parque es aceptable, ya que el rojinegro se mantiene en puestos de Copa Sudamericana, el DT no esconde la tierra debajo de la alfombra y no apela a endulzarle los oídos a los hinchas, una cualidad muy usada en un mundo muchas veces hipócrita como el del fútbol. “No me gusta como está jugando el equipo, para nada me gusta, no tenemos volumen de juego”. Así, sin vuelta, ni rodeos, Coria apeló a un sincericidio para graficar la producción de su equipo en las últimas fechas, donde incluso sumó cuatro de los últimos seis puntos, con las victorias frente a Unión de visitante y el empate ante Arsenal de local, jugando más de un tiempo con diez jugadores. Igual fue híper autocrítico.