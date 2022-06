Central Córdoba empató con Midland, que se coronó en el Gabino Sosa

Hacía tiempo que el Gabino Sosa no era testigo de un partido con clima de hinchadas. Porque, sin entrar en demagogias baratas, los puntos más destacados de la tarde de ayer en Tablada, donde Central y Córdoba y Midland igualaron 0 a 0 y los funebreros se terminaron consagrando como los ganadores del torneo apertura la primera C, estuvieron en las tribunas y no en el verde césped.