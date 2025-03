¿Copa Libertadores sin equipos brasileños?: un súper campeón ya amenazó con irse

"Ma pareció vergonzoso"

La dirigente cuestionó además el criterio disciplinario de la entidad sudamericana. “Por retrasos en el inicio de los partidos hay una multa de 100 mil dólares. Por bengalas, son 78 mil dólares. Entonces vean cómo trata la Conmebol este delito de racismo. Me pareció vergonzoso", dijo.

Pereira también reveló que Palmeiras ya envió una carta a la Fifa pidiendo su intervención en el caso.

Las palabras de Pereira representan un llamado de atención para Alejandro Domínguez y la Conmebol, ya que el fútbol brasileño, que genera el 60% de los ingresos del organismo, podría comenzar a exigir un mayor peso en las decisiones.

La reacción de Pereira está vinculada a los insultos recibidos por el futbolista Luighi, de 18 años, en un partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores Sub-2. Luighi tiene apenas 18 años.

El caso del jugador de Palmeiras agradido en Asunción

Al concluir el partido en Asunción, Luighi atendió a la prensa llorando por los insultos, se quejó por la falta de acción de la Conmebol y de paso reprendió a un periodista por no haberle preguntado en la entrevista por las vejaciones.

"¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto esto? Y tú no me ibas a preguntar. ¿verdad?", declaró el jugador de 18 años.

Palmeiras afirmó en ese momento en un comunicado que irá "hasta las últimas instancias" para que se castigue a todos los implicados en "este episodio repugnante de discriminación". "¡El racismo es un crimen! ¡Y la impunidad es cómplice de los cobardes! ¡Tus lágrimas, Luighi, son nuestras! ¡La Familia Palmeiras tiene orgullo de ti!", afirmó el club.