"Contra Libertad será un partido clave"

Leonardo Gil fue claro mientras pudo dentro del campo de juego, pero mucha más claridad tuvo en las declaraciones una vez consumada la victoria en La Paternal. Las frases "fue un alivio", "nos sacamos una mochila de encima" fueron una constante, pero el verdadero valor del triunfo lo puso en la tranquilidad que entregaron esos tres puntos frente a Argentinos Juniors. "Ganar nos da más confianza", destacó el Colo, quien en la larga charla hizo referencia a la "nueva idea" que está intentando bajar Diego Cocca.

"De a ratos manejamos muy bien la pelota y por momentos nos costó un poco, pero con una idea y un técnico nuevo en estos diez días el equipo trabajó muy bien. Lo más importante era volver al triunfo rápido, cortar esta racha y esto nos saca una mochila de encima", esgrimió el volante zurdo, quien al ser consultado sobre si el resultado estaba por encima de las formas apuntó: "Creo que jugamos bien. Cuando hablamos de las formas es cuando un equipo juega mal y nosotros propusimos. Creemos que esas formas en el primer tiempo fueron muy buenas, en el segundo perdimos un poco la pelota, ya que con el resultado 2 a 0 deberíamos haber manejado mejor el partido, pero de la misma forma fuimos efectivos y es lo más importante. Ganar nos da más confianza para seguir trabajando y seguir creyendo en esta nueva idea.

¿Por qué con el 2 a 0 fue cuando más sufrieron?

Pasa que cuando uno viene de perder tantos partidos pierde un poco de confianza.

¿Juega la cabeza en ese sentido?

Por supuesto que juega. Por eso creímos que en el 2 a 0 lo más importante era cerrar el partido. Ojalá en el encuentro que viene podamos hacerlo un poquito mejor. Más allá de eso fuimos efectivos y Argentinos sólo nos complicó con remates de afuera del área.

¿El triunfo fue además un espaldarazo de cara al jueves por la copa?

Seguro. Sabemos que es un partido clave contra Libertad y tenemos que salir a ganar sí o sí. Con nuestras armas trabajaremos para eso.

¿Qué análisis hacés de tu nueva posición?

Creo que fue bueno. Cuando me tocó jugar ahí con el Patón Bauza, en el partido contra Lanús, me sentí un poco incómodo, pero uno va aprendiendo, madurando. En aquel momento me equivoqué (declaró que nunca había entrenado en ese puesto), pero cuando un jugador está bien de la cabeza, convencido, tiene que jugar en la posición que le toca. Esto hoy me hace un jugador más completo para darle más cartas al técnico a la hora de hacerlo donde él considere necesario. Es bueno que el entrenador pueda confiar en mí. En su momento estuve negado, pero con esta idea y el apoyo de los compañeros uno se va convenciendo.

En el primer tiempo lo aprovechaste mejor.

Seguro. Al jugar el equipo un poco más arriba me permitió hacer eso de dominar y perfilarme para sacar rápidamente el centro. Uno tiene que saber para qué está y qué le puede brindar al equipo. Si el técnico me pide controlar y tirar el centro o llegar más bajo el arco tengo que hacerlo.

¿En qué cambiaron para reencontrarse con el triunfo?

En saber qué tenía que hacer cada uno. El equipo está sobre lo individual y acá todos somos obreros. Desde ese punto de partida es desde donde tenemos que empezar a mejorar.

¿En estos días el técnico trabajó más en la cabeza?

En eso y en saber qué es lo que tiene que hacer cada uno. Es mucho más fácil cuando uno sabe lo que va a hacer su compañero. Todos estamos conectados y eso es importantísimo.

Cocca ya lo había dirigido

El Colo Gil es otro de los jugadores a los que Diego Cocca ya conocía. “Lo tuve desde muy chico en la CAI y en ese momento ya se veía un técnico muy aplicado. Tenemos que creer en lo que propone y lo que quiere”, dijo el Colo.