El colombiano firmó un contrato y entrena con la entidad cementera, pero aún la Lepra no acordó el pago y por eso no envió el transfer

La polémica sobre la partida de Willer Ditta a Cruz Azul sigue latente y los medios aztecas pronostican un conflicto con Newell's. Y dentro de la espera por la resolución del traspaso, no pasó desapercibida la cuenta de Instagram del colombiano -ya fue presentado como refuerzo cementero-, donde se define como jugador de la Lepra.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Willer Ditta todavía no está autorizado a jugar en otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer”, explicó a Ovación el presidente rojinegro, Ignacio Astore, y la frase fue publicada en el portal Vamos Azul, entre otros medios.