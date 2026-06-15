Golf: un rosarino se metió en el Abierto de los Estados Unidos por primera vez

El golfista surgido del club Mitre de Pérez clasificó a uno de los cuatro torneos más importantes del mundo. La primera ronda comenzará el jueves

Alejandro Tosti accedió al Abierto de los Estados Unidos de golf tras jugar la clasificación.

El golf rosarino tendrá un competidor en el Abierto de los Estados Unidos , uno de los cuatro torneos más importantes del mundo. Se trata de Alejandro Tosti, de 30 años, entre los tres argentinos que jugarán desde el jueves. Los otros dos son Emiliano Grillo y el aficionado Mateo Pulcini.

Tosti accedió por primera vez al Abierto de los Estados Unidos al superar el torneo clasificatorio en el Lambton Golf & Country Club, en Canadá. Quedó entre los 6 mejores, siendo escolta de Emiliano Grillo.

El rosarino concluyó la clasificación, al cabo de dos rondas, con 132 golpes (-8) , mientras que Grillo finalizó con 131 (-9).

De esta manera, Tosti disputará su segundo major. En 2024 intervino en el PGA Championship , en el Valhalla Golf Clu, de Louisville (Estados Unidos). Superó el corte clasificatorio y finalizó en el puesto 73º.

Por ahora no jugó el Masters de Augusta y el Abierto Británico, los otros dos torneos más importantes del mundo.

>> Leer más: El tenis rosarino de festejo: Luciano Ambrogi, campeón en Tucumán y Nadia Podoroska en Italia

El rosarino, que tuvo un gran desempeño durante su etapa de aficionado y juvenil, será uno de los 156 golfistas que competirán en la 126ª edición del Abierto estadounidense, que se jugará entre el jueves y el domingo en El Shinnecock Hills Golf Club.

Tosti, profesional desde 2018, se ubica en el 364º lugar en el PGA Tour, el circuito de golf estadounidense, uno de los dos más importantes del mundo.

Los máximos logros del rosarino

Durante su carrera obtuvo 5 títulos como profesional. Conquistó uno en el Korn Ferry Tour (Pinnaacle Bank Championship 2023), 2 en el PGA Tour Latinoamérica (Termas de Río Hondo Invitacional 2019 y Abierto del Centro 2022) y 2 en el TPG Tour (Abierto del Litoral 2022 y 2024).

En los Juegos Olímpicos de París 2024, finalizó en la 18ª posición entre 60 jugadores y ganó la medalla de bronce con el equipo mixto argentino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.