La Capital | Ovación | Golf

Golf: un rosarino se metió en el Abierto de los Estados Unidos por primera vez

El golfista surgido del club Mitre de Pérez clasificó a uno de los cuatro torneos más importantes del mundo. La primera ronda comenzará el jueves

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

15 de junio 2026 · 17:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alejandro Tosti accedió al Abierto de los Estados Unidos de golf tras jugar la clasificación.

Alejandro Tosti accedió al Abierto de los Estados Unidos de golf tras jugar la clasificación.

El golf rosarino tendrá un competidor en el Abierto de los Estados Unidos, uno de los cuatro torneos más importantes del mundo. Se trata de Alejandro Tosti, de 30 años, entre los tres argentinos que jugarán desde el jueves. Los otros dos son Emiliano Grillo y el aficionado Mateo Pulcini.

Tosti accedió por primera vez al Abierto de los Estados Unidos al superar el torneo clasificatorio en el Lambton Golf & Country Club, en Canadá. Quedó entre los 6 mejores, siendo escolta de Emiliano Grillo.

El rosarino concluyó la clasificación, al cabo de dos rondas, con 132 golpes (-8), mientras que Grillo finalizó con 131 (-9).

El segundo major de Alejandro Tosti

De esta manera, Tosti disputará su segundo major. En 2024 intervino en el PGA Championship, en el Valhalla Golf Clu, de Louisville (Estados Unidos). Superó el corte clasificatorio y finalizó en el puesto 73º.

Por ahora no jugó el Masters de Augusta y el Abierto Británico, los otros dos torneos más importantes del mundo.

>> Leer más: El tenis rosarino de festejo: Luciano Ambrogi, campeón en Tucumán y Nadia Podoroska en Italia

El rosarino, que tuvo un gran desempeño durante su etapa de aficionado y juvenil, será uno de los 156 golfistas que competirán en la 126ª edición del Abierto estadounidense, que se jugará entre el jueves y el domingo en El Shinnecock Hills Golf Club.

Tosti, profesional desde 2018, se ubica en el 364º lugar en el PGA Tour, el circuito de golf estadounidense, uno de los dos más importantes del mundo.

Los máximos logros del rosarino

Durante su carrera obtuvo 5 títulos como profesional. Conquistó uno en el Korn Ferry Tour (Pinnaacle Bank Championship 2023), 2 en el PGA Tour Latinoamérica (Termas de Río Hondo Invitacional 2019 y Abierto del Centro 2022) y 2 en el TPG Tour (Abierto del Litoral 2022 y 2024).

En los Juegos Olímpicos de París 2024, finalizó en la 18ª posición entre 60 jugadores y ganó la medalla de bronce con el equipo mixto argentino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Noticias relacionadas
Deportivo Riestra informó que el exdefensor de Central ya entrenó con el plantel.

Fin de la historia: Quintana rescindió en Central y firmó con Deportivo Riestra

Nicolás Otamendi se despedirá de la selección argentina tras el Mundial.

Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Lionel Scaloni se mostró muy tranquilo en la conferencia de prensa, antes del debut. Se viene Argentina y Argelia.

Scaloni auténtico: lágrimas de emoción, calor insoportable y feliz por dirigir otro Mundial

Sabri Lamouchi, director técnico de Túnez, fue despedido tras perder por goleada en el debut.

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Ver comentarios

Las más leídas

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Lo último

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

Primera C: suerte dispares para los equipos del ascenso en el cierre del semestre

Primera C: suerte dispares para los equipos del ascenso en el cierre del semestre

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

El hallazgo del hombre de 46 años y los chicos de 4 y 10 se dio tras la denuncia de la madre al no poder comunicarse con el padre de los chicos
General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono
Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85% de la recaudación
Economía

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85% de la recaudación

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?
La Ciudad

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Ovación
Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos
Mundial 2026

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Fin de la historia: Quintana rescindió en Central y firmó con Deportivo Riestra

Fin de la historia: Quintana rescindió en Central y firmó con Deportivo Riestra

Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Policiales
General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono
Policiales

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

La Ciudad
Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil
Información general

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas
Información General

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas
Información general

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años
Información general

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Por Lucía Inés López
Zoom

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy