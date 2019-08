Con las arcas complicadas: la necesidad es más fuerte

A Central le urge desprenderse de un jugador. La delicada situación financiera no le da tregua a la dirigencia, que tiene en mente lanzar un fideicomiso a la brevedad. Desde Arroyito le encomendaron el pasado viernes a un empresario ofrecer a Boca los servicios de Maximiliano Lovera y también comprar lo que resta de la ficha del chico Gastón Avila, que es el 10 por ciento. La respuesta fue negativa. No porque no interesen los juveniles sino porque no tiene en mente invertir en la actualidad en más jugadores. Sin embargo, ayer desde Capital Federal afirmaron que no habría que descartar que el xeneize decida formular de un momento a otro una propuesta sus pares canallas por ambos juveniles. ¿Será así?

Desde Arroyito avisaron que harán todo lo posible para ejecutar alguna transferencia a corto plazo. Sobre todo tras el conflicto salarial que viene de tener con el plantel profesional, que no concentró en la previa a Patronato porque algunos jugadores no tenían acreditados los correspondientes pagos de los meses adeudados (ver página 2).

Incluso ese llamado de atención generó una rápida intervención del gremio que nuclea a los futbolistas. Por eso se dio la reunión de ayer con Sergio Marchi, el secretario gremial de Futbolistas Agremiados, y esta situación también alertó a los directivos de la AFA y Superliga, quienes tampoco estarían dispuestos a dejar pasar por alto este tema (ver página 2).

Según averiguó Ovación, el viernes pasado hubo un pedido dirigencial hacia un empresario para que trate de convencer a Boca de comprar a Lovera y lo que resta de la ficha de Gastón Avila. Del otro lado del mostrador argumentaron que no les interesaba la propuesta. Desde Arroyito insisten con el tema y ahora la cuestión podría prosperar. Claro, dependerá de la buena voluntad xeneize.

Desde Central no lo afirmaron y lo negaron. Lo cierto es que del lado de Boca trascendió que podría llegar a realizar una propuesta por los juveniles. Incluso transcendieron los montos que estarían dispuestos a efectivizar. Se rumorea que la entidad que preside Daniel Angelici podría desembolsar 4,5 millones de dólares por el combo. Esa operación abarcaría 3,5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos de Lovera que viene de ser figura ante Patronato, y un millón por el 10 restante que tienen los canallas de Avila, el defensor surgido del acuerdo que en su momento abrochó Central con Tiro Federal.

Todavía todo está en el borrador de las posibilidades. Aunque en Boca tienen en claro de la enorme necesidad canalla de contar con dinero líquido. Sobre todo tras el acuerdo pactado ayer entre Agremiados, el plantel e institución (ver página 2).

Otra de las versiones que circularon en Capital Federal y generó expectativas en Arroyito es que llegado el caso que Boca decida concretar la oferta lo dejará a Lovera hasta diciembre. Sobre todo porque el mercado de pases ya cerró en el mercado nacional.

En la negociación entraría Avila. Hay que recordar que el Gato recaló en febrero pasado a la reserva xeneize a cambio de cinco millones de dólares, de los cuales tres quedaron en la tesorería canalla.

Resta saber a la brevedad si esta transferencia termina cerrándose, tal cual esperan y especulan en Arroyito.

Mientras tanto, Boca maneja sus tiempos. Eso sí, monitorea este tema de cerca y especula sin ponerse colorado con la necesidad y desesperación que tiene la tesorería de Central para aumentar sí o sí las arcas. Como dato extra hay que destacar que la dirigencia centralista confía en ubicar al delantero Lovera esta misma semana. Por lo tanto, resta aguardar cómo terminará esta novela que tiene dos juveniles como protagonistas.

Vuelta a las prácticas

El plantel canalla volvió a trabajar ayer por la tarde en el country de Arroyo Seco. Hubo diversas rutinas a lo largo de la jornada, que estuvo enfocada en el compromiso del próximo domingo ante Colón en el Cementerio de los Elefantes desde las 11. En principio, el entrenador Diego Cocca apostaría por quinta vez al hilo por los mismos apellidos.