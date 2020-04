Comunicado que generó sorpresa

Un comunicado de la Asamblea de Representantes (una nueva figura del Estatuto y cuya principal función se centra en la aprobación de la memoria y balance) provocó sorpresa dentro del club, en el seno de la comisión directiva. En una carta que hicieron pública el martes, los asambleístas solicitaron a los jugadores y cuerpo técnico que "por esta situación totalmente extraordinaria y atípica tomen la decisión conjunta de reducir sus ingresos en la mayor cuantía posible para poder redistribuir dichos montos y contribuir de esa manera a cubrir los sueldos de la plantilla de empleados del club", según reza un fragmento de la misma. Desde la dirigencia se mostraron sorprendidos por la forma y el momento del enunciado, mientras que desde el lado de los asambleístas dijeron que la intención no fue pasar por encima de la comisión directiva. De hecho, el presidente Rodolfo Di Pollina había sido consultado al respecto.

"A título personal creo que esa carta es inoportuna. Ahora, puede ser respetable teniendo en cuenta que nace de un órgano que es totalmente independiente de la comisión directiva", reflexionó en diálogo con Ovación el vicepresidente Ricardo Carloni, quien destacó que "los asambleístas pueden expresarse en la manera que lo consideren", pero insistió en el término "inoportuno" sobre el comunicado emitido.

"Lo primero que nos causó fue sorpresa. Entiendo que se trate de un órgano independiente dentro de la institución, pero es imposible negar que nos haya generado sorpresa", dijo el vice canalla.

Es que la carta se emparentó con la idea de que podía ser una traba a la hora de sentarse a negociar con los futbolistas. Hubo quienes pensaron que los propios jugadores podían entender que se trataba de un mensaje que la dirigencia les estuviera mandando a través de esa misiva. Pero Carloni no cree en esa teoría y aseguró que "no será una traba porque es una expresión de deseo exclusiva de la Asamblea de Representantes".

Fernando Varano, vicepresidente de la mesa coordinadora de la Asamblea, pero presidente en ejercicio por la renuncia de Raúl Broglia (pese a ceder el cargo solicitó seguir siendo asambleísta y de hecho siempre estuvo al tanto de la situación) también dio su punto de vista ante la consulta de este diario. "Quisimos tomar una postura viendo la situación que estamos atravesando. Como representantes de los socios no creímos correcto que el órgano quede al margen".

"Sabemos lo que esto provocó y nunca quisimos generar un conflicto. Por eso remarco que lo nuestro es un órgano autónomo y que no es para nada vinculante con la comisión directiva", agregó Varano, en consonancia con el pensamiento de Carloni.

Aseguró que no hubo reuniones entre los asambleístas, sino comunicaciones por whatsapp ("De esto no tengo ningún libro de actas, sólo mensajes", dijo), y agregó: "Hablé con los referentes de la oposición que están más activos en la Asamblea. Creo que se desvirtuó un poco cuando se salió a decir que la comisión era la que bajaba una línea" con la carta. "No es así. Fue una decisión, acertada o no, de la Asamblea de Representantes", cerró.