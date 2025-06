Cómo es el protocolo de tormentas que obliga a suspender los partidos del Mundial de Clubes

El protocolo está basado en normas de la U.S. Soccer, la Fifa y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y exigen la detención inmediata del juego si se percibe un trueno o se observa un rayo. Cuando eso ocurre, jugadores, cuerpo técnico y espectadores deben evacuar a zonas cubiertas o vehículos, y deben evitar permanecer en estructuras metálicas o tribunas descubiertas.

Los cuatro casos del Mundial de Clubes

El caso del partido entre Benfica y Auckland se suma a las interrupciones ya registradas en Palmeiras vs. Al Ahly, Pachuca vs. Salzburgo y Mamelodi Sundowns vs. Ulsan Hyundai. La situación empieza a generar preocupación entre los organizadores del Mundial de Clubes y en la Fifa, ya que altera el calendario del torneo y afecta la planificación operativa, la televisación y el rendimiento físico de los equipos.

Además, el partido interrumpido forma parte del Grupo C, en el que compite Boca, que esta noche enfrenta a Bayern Múnich. El resultado de las Águilas también incide directamente en sus chances de clasificación a octavos, por lo que el desenlace del encuentro es clave para el equipo de Miguel Ángel Russo.

El protocolo por tormentas en Estados Unidos