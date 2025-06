La confesión de Messi sobre el archirrival de su carrera: "Siento una inmensa admiración  por sus logros"

Hace algunas semanas le preguntaron a Cristiano Ronaldo por Messi y el portugués sorprendió con su respuesta. Dijo que siente mucho cariño por los argentinos ("Mi mujer es argentina, cómo no les tendría cariño") y por Messi.

"Fuimos rivales durante muchos años. Tengo cariño por él porque siempre me respetó mucho. ¿Jugar con él? Nunca se sabe. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé", expresó CR7.

Messi: "Siempre nos respetamos"

Ahora le preguntaron a Messi por esas declaraciones. Y, como el portugués, el rosarino también sorprendió con la respuesta.

Tras ganarle al Porto por el Mundial de Clubes y marcar un golazo de tiro libre, Messi expresó: "La competencia con Cristiano Ronaldo se desarrolló en la cancha y cada uno intentó dar lo mejor de sí por su equipo, en todo momento y lugar. Pero, por supuesto, todo esto se mantiene en la cancha".

Más adelante agregó: "No somos amigos, claro, porque no pasamos tiempo juntos. Pero lo que compartimos siempre se hace en un marco de gran respeto". Y añadió: "Siento una inmensa admiración por lo que ha logrado en su carrera y por lo que sigue haciendo, porque sigue jugando al máximo nivel. No tiene nada de extraño: es normal, y así es como deberían ser las cosas siempre".