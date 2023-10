Colón: Ismael Damonte tomará el mando del equipo tras la salida de Pipo Gorosito

El ex director técnico de Sarmiento tendrá la dura misión de levantar al equipo en las últimas cuatro fechas y salvar del descenso al sabalero

Néstor Gorosito dejó de ser el director técnico de Colón, ante un pedido de la dirigencia del club, y al pasar a despedirse de los jugadores afirmó que le "hubiese gustado" quedarse "mucho tiempo, pero los resultados no acompañaron”, al tiempo que se confirmó desde la capital provincial que Israel Damonte es el sucesor de Pipo.

Gorosito concurrió al predio 4 de Junio de la capital santafesina para saludar y despedirse de los jugadores, y dejó en claro que no estaba conforme con la decisión de los dirigentes, ninguno de los cuales asistió a la despedida de Pipo del plantel.

"La sensación es de tristeza, porque a nosotros nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo en Colón, pero hay una realidad que los resultados no están acompañando y cuando pasa eso, el entrenador es la decisión más débil”, indicó Gorosito.

Consultado respecto de quién tomó la decisión, Gorosito dijo que “estaba con fuerzas. Me sentí muy respaldado por los jugadores, ellos no querían que nos vayamos” y aclaró que no habló con el presidente de Colón, José Vignatti, quien le habría pedido la renuncia.