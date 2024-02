Colo Ramírez: "El plantel de Newell's tiene mentalidad ganadora"

"La diferencia con el fútbol uruguayo es la dinámica, pero por suerte me estoy adaptando bien", dijo el goleador leproso tras haber anotado ante Lanús.

El atacante de Newell's Juan Ignacio Ramírez ofreció una rueda de prensa este mediodía en el Coloso Marcelo Bielsa. El goleador leproso manifestó: "La verdad es que para un delantero es importante convertir y me gusta participar en lo colectivo. El objetivo es que el equipo gane y hay que acostumbrase a ganar todos los partidos. Este plantel tiene mentalidad ganadora. En el acierto y el error siempre fuimos al frente a buscar los resultados. Tenemos mucha ilusión de jugar con nuestra gente en el Coloso", enfatizó.

"Estoy contento por los resultados, por ahí el funcionamiento ante Lanús en el último partido no fue tan claro por el juego del rival. La diferencia con el fútbol uruguayo (viene de jugar en Nacional) es la dinámica, pero por suerte me estoy adaptando bien. Es un proceso nuevo y es muy bueno comenzar con victorias", admitió el jugador uruguayo.

Respecto al entrenador Mauricio Larriera, indicó que "como DT no había tenido la oportunidad de conocerlo antes, pero sí sabía su idea de juego, luego hablé con él antes de llegar a Newell's . Nos pide mucha movilidad en el frente de ataque y resolver las jugadas en esa zona. Hay mucho para crecer todavía" .

Al ser consultado por jugar junto a Ever Banega, el Colo destacó: "Todos sabemos la calidad y trayectoria de Ever, tuvimos pocos días de entrenamiento juntos. Tiene mucha jerarquía". Y agregó "el equipo todavía sabe que tenemos mucho para crecer. En mi caso el trajín de los partidos hará que tenga más ritmo y me sienta mejor. El equipo irá conociendo mi juego".