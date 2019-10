Cocca: "Para competir con Vélez hay que ser inteligente"

El entrenador de Central, Diego Cocca, hizo un análisis exhaustivo del partido que su equipo sostendrá con Vélez el domingo. "Hay que sostener una idea para sacar puntos, por eso nos planteamos la necesidad de hacernos fuertes de local, agresivos e inteligentes para manejar los tiempos. Queremos que la gente esté convencida de que Central va a salir a ganar más allá de quien esté enfrente. Sabemos cómo juega Vélez, lo respetamos, pero vamos a tratar de hacer todos los méritos para quedarnos con los tres puntos, porque así lo hicimos ante Racing, aunque la pelota no haya querido entrar", reflexionó el conductor canalla.

"Sabemos de la dinámica de Vélez, pero nuestra búsqueda pasa por obligarlos al error, tratando de tenerla, mover rápido la pelota y buscar profundidad", añadió Cocca durante la entrevista que le concedió al programa Estudio Fútbol, por TyC Sports, charla que, a diferencia de lo que sucede en las acotadas conferencias de prensa, permitió desglosar mejor el pensamiento del entrenador.

Cuando Cocca fue consultado sobre las cualidades del Vélez formateado por Gabriel Heinze, explicó que "es un equipo muy trabajado, que tiene una idea muy clara, que impone condiciones, y hay que entender que ellos en algún momento lograrán dominar el partido, pero por eso también hay que comprender que cuando te toca defender hay que hacerlo muy bien. Y que después cuando se dé vuelta la cosa y sea uno el que imponga las condiciones, ahí hay que tratar de convertir para ganar el partido".

"Nuestra búsqueda es la de ser competitivo, entonces para competir con Vélez hay que ser inteligente, no podés jugarle de igual a igual porque ellos tienen jugadores jóvenes, intensos, rápidos, y a lo mejor si jugás palo por palo podés perder. Y es ahí donde debemos hacer prevalecer la jerarquía y experiencia de nuestros jugadores, para así interpretar los momentos y saber cuándo estamos mejor para atacar, cuándo nos debemos replegar y salir lo antes posible de esa situación agobiante", monologó el entrenador centralista.

"Insisto, hay que sostener una idea para sacar puntos. Estamos en una ciudad que vive el fútbol con mucha intensidad, y los dos clubes están encaminados sumando puntos, y en el caso del otro equipo he tenido muchas charlas con Kudelka, lo respeto mucho y sé que es un gran técnico", respondió cuando le preguntaron sobre el clima que se vive en la ciudad.

¿Qué pasa con Ortigoza?

Cocca también fue consultado por Néstor Ortigoza, quien no ha tenido continuidad desde que el actual cuerpo técnico asumió la conducción. "Está dentro de la consideración, es un jugador con una jerarquía muy grande, mucha experiencia, y yo lo entiendo que le duela no estar como titular, pero él forma parte de un grupo competitivo, de todas formas si él está en Central también es porque yo tomé la decisión de quería que esté disputando un lugar. Y ese lugar seguramente lo va a tener, porque se entrena mucho y está cada vez mejor. Sabemos que a medida que el torneo avanza empiezan las amarillas, las expulsiones, las lesiones y ahí es cuando realmente tienen las oportunidades todos los jugadores, y a mí realmente me gusta eso, la competencia interna es importante. Y Orti lo está haciendo muy bien y confío en que va a terminar jugando y nos va a aportar mucho de la jerarquía que tiene", enfatizó el técnico de Central.