Cocca necesita media docena

Central tiene en claro la materia prima que necesita para conformar un equipo sólido y con aspiraciones de protagonismo. Sobre todo en pos de acopiar puntos para nutrir el bajo promedio que lo arropa. Diego Cocca ya avisó con antelación cuáles eran las vacantes a cubrir. Por ahora llegó un sólo pasajero: Ciro Rius. No obstante, Ovación constató ayer que la dirigencia de Arroyito está muy enfocada en la búsqueda de seis jugadores para poder darle forma a la nueva versión auriazul que saldrá a competir en la frenética Superliga. Las posiciones a cubrir son: un lateral derecho, un zaguero central, dos carrileros y dos puntas. Si bien hay algunos frentes abiertos en cuanto a gestión se refiere, también es real que la mesa del diálogo sigue su protocolar y burocrático curso.

La idea madre de las autoridades canallas es finiquitar a la brevedad algunas de las operaciones que están llevando a cabo. En Arroyito esperan sellar pronto dos negociaciones que transitan a paso lento pero firmes, según deslizan los propios protagonistas con optimismo.

El primer caso se refiere a la imagen del carrilero Diego Zabala. El jugador de Unión está esperando, entre otros temas, una clara señal de su agente para dar el paso crucial. Cocca fue contundente y avisó que quiere al uruguayo en su futuro inmediato tablero táctico.

Incluso el entrenador de Central, según certificó este medio, no sólo imagina al veloz jugador desempeñándose por la banda derecha del mediocampo sino también por la izquierda. El hilo de diálogo entre clubes es bueno y frecuente, por lo que llegando al fin de semana podría haber novedades en concreto.

Mientras que el otro ítem se refiere de lleno a Cristian Chávez. Ayer hubo un nuevo cruce de charla entre las instituciones. Aldosivi sigue bien plantada en cuando al dinero que exige para desprenderse de su atacante estrella. Central tomó nota y hasta anoche seguía viendo las variables que tiene a mano para poder cerrar el trato de una vez.

El jugador dio señales de querer lucir la casaca canalla, por lo que ahora la pelota la tiene la directiva que comanda Rodolfo Di Pollina. No sigue siendo una operación sencilla, pero tampoco una misión imposible.

Central está también en la firme búsqueda de un lateral derecho, pese a que Gonzalo Bettini sigue entrenando de manera normal junto al plantel porque tiene que cumplir con el contrato, que recién caducará a fin de mes.

Aunque hay un dato que llama por demás la atención. El vicepresidente primero, Ricardo Carloni, expresó días atrás en un medio de Buenos Aires que el ex Banfield no seguirá en el club. Lo curioso es que ningún directivo de Arroyito le dijo al futbolista que se buscara nuevo destino o que no será tenido en cuenta por Cocca, quien por el momento tampoco le comunicó que no lo tendrá en sus planes inmediatos.

La comisión también está detrás de los pasos de un marcador central. El técnico clamó públicamente que desea contar con Lucas Acevedo, pese a que sabe que a nivel dirigencial hay notorias divergencias porque el defensor fue dejado en libertad de acción hace años por esta gestión. Deberá acelerar de una vez si quiere satisfacer al entrenador porque el ex Tiro Federal tiene otras propuestas en mano.

Di Pollina y sus compañeros de fórmula también tienen anotado con resaltador que además de Diego Zabala deberán sumar otro carrilero por expreso pedido del orientador táctico. Por ahora no hay un nombre claro. Aunque están buceando y analizando entre las posibilidades que le acercan o surgen en el día a día para ver finalmente a quién contratarán. ¿Y Camacho? Tiene contrato hasta fin de mes pero no seguiría más allá de que el DT hace fuerza para retenerlo.

Y la última plaza a completar apunta de lleno a la delantera, independientemente de la gestión abierta que existe por Cristian Chávez. El nombre que volvió a salir a la luz como real interés es el de Federico González. Sí, el mismo que viene de descender primero y salir campeón después con Tigre en la Copa Superliga. El mismo por el que Central ya había hecho algunas averiguaciones en su momento, las que luego no prosperaron por diversos factores. Ahora parece ser que las posibilidades están ahí.

Hay chances, eso es real. Pero habrá que esperar hasta la próxima semana para ver cómo seguirá este tema. No es para nada sencillo porque el nueve del momento en el mercado local está siendo sondeado por varios clubes del exterior.

Aunque desde Central y desde el propio entorno del goleador le aseguraron a Ovación que mientras esté latente la oportunidad como en la actualidad, hay esperanza de sumarlo. Lógicamente que la operación no pinta para nada simple. Se trata de un punta que requiere una inversión importante, que hoy por hoy el club de Arroyito no puede realizar. Al menos hasta que no complete ese plan estratégico que le permita reunir los fondos necesarios para hacer frente a las contrataciones que quiere y necesita para poder tener un modelo de equipo acorde a las exigencias que se vendrán en un futuro cercano.

Rius ya está bajo el ala de Cocca

Ciro Rius se sumó ayer al plantel canalla en Arroyo Seco. El futbolista proveniente de Defensa y Justicia, es hasta ahora el único refuerzo con el que cuenta Diego Cocca. El volante ofensivo, que puede jugar también como delantero, se movió con absoluta normalidad y según indicaron allegados al cuerpo técnico lo hizo de buena manera y con mucho ritmo. Teniendo en cuenta esto quizá no le haga falta algún trabajo de reacondicionamiento, aunque el resto del plantel lleva apenas una semana trabajando.