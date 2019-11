Cocca: "Lo único que necesito es la ratificación de los jugadores"

Un Diego Cocca casi afónico celebró al victoria canalla que puso a resguardo su continuidad y les tiró flores a sus dirigidos. “Este equipo nunca bajó los brazos y merecía ganar así”. Y negó que sus jugadores necesitarán reaccionar. “Reacción, no. Ellos me venían demostrando que jugaban mejor que el rival. Tengo alegría, felicidad”, señaló y agregó que no necesita ser ratificado por los dirigentes. “Lo único que necesito es la ratificación de los jugadores”.

“El equipo me venía demostrando que jugaba mejor que el rival pero no se nos daban los resultados. Ahora se dio. Siempre jugó de esta manera y el grupo merecía hacer tanta cantidad de goles”, dijo.

“Este grupo no bajo los brazos nunca. Creo que merecimos, sobre todo de local, resultados distintos por la cantidad de situaciones que generábamos. El equipo se viene entregando, creciendo en un montón de aspectos. Somos conscientes de la zona donde estamos pero tenemos convencimiento de que vamos a salir”, agregó.

Y agregó Cocca: “Después de Estudiantes dije lo que sentía, pero estaba convencido del grupo que tengo. El mérito es de ellos. Creamos casi la misma cantidad de goles que ante Racing y Patronato pero convertimos. Merecían un triunfo así”.

“Tengo alegría, felicidad. Estoy convencido de que hacíamos las cosas bien y esta goleada abona la confianza. El equipo juega bien desde la primera fecha, salvo ante Estudiantes. Con toda la presión que había, el equipo se la bancó”.

Y cuando le preguntaron cómo seguía su historia, Cocca expresó que “se hace caminando, no hay otra forma. Sólo puedo decir que tengo un grupo comprometido en sacar esto adelante. Si los resultados se nos dan, las cosas serán más fáciles”. En la misma línea, el técnico canalla aseguró que no necesita la ratificación de los dirigentes. “Lo único que necesito es la ratificación de los jugadores. Si ellos hacen lo que les pedimos, seguramente uno tenga ganas de seguir creciendo y sentimos eso”. El DT también se refirió a la visita de la barra y la bandera en contra de los jugadores. “Todo el mundo tiene derecho a expresarse y la cancha es ideal para decir barbaridades”. Pero “sólo había que estar convencidos y el grupo está fuerte de la cabeza”.