Cocca igualó a Alfaro y Zof en dos rachas negativas

No le encuentra la vuelta. Diego Cocca volvió a poner en escena un equipo flojísimo. Central no para de acumular derrotas y generar más incertidumbre. El plus es que esta vez el técnico canalla empardó dos rachas negativas que estaban en poder de Gustavo Alfaro y del eterno Angel Zof. Las estadísticas marcan que el último entrenador auriazul que había perdido cuatro de los primeros cinco partidos data de la época de Alfaro, en 2008. Otro dato negativo que alcanzó el actual conductor de Arroyito es que hacía 13 años que un mismo DT no cedía 4 cotejos consecutivos. El anterior había sido Angel Tulio Zof, en febrero de 2006.