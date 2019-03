Cocca es el primer apuntado

Diego Cocca asoma como el entrenador principal para reemplazar a Ferrari. Nunca estuvo en el radar canalla pero parte de la dirigencia puso su nombre sobre la mesa de las negociaciones tras la derrota de ayer en el Gigante, con la determinación ya tomada de que era el momento de cambiar al técnico. Otro con chances es Eduardo Domínguez, quien justamente ayer fue despedido de Nacional de Montevideo y sí había estado en carpeta antes de que llegara Paolo Montero.

Cocca dirigió por última vez el 28 de octubre del año pasado, en un 0-1 de Tijuana. En el equipo mexicano estuvo al frente desde el 7/12/2017, cuando reemplazó a Eduardo Coudet. Coincidentemente la variante también se dio en Racing, porque fue allí donde recaló el Chacho al volver del mismo conjunto azteca para dirigir en Argentina.

El candidato número uno para asumir en Central es Cocca. Experiencia, conocimiento del torneo argentino, de copas internacionales y la chance de asumir enseguida lo posicionan en primera fila en lugar de Ferrari. Además, es uno de los preferidos del vicepresidente Ricardo Carloni. Mientras que la posibilidad de Domínguez la sostiene el presidente Ricardo Di Pollina. No tiene los pergaminos del ex Racing, Godoy Cruz y Millonarios de Colombia, entre otros equipos, ya que el ex defensor antes sólo dirigió a Huracán y Colón.

Los números de Cocca se destacan con el título conseguido en el 2014 con Racing. Aunque los que importan son los últimos. Como los que sacó en Tijuana, donde en los casi once meses que estuvo dirigió 45 partidos, con 15 victorias, 14 empates y 16 derrotas. En el último torneo: 14 juegos con 4 victorias, 4 empates y 6 caídas, tres de ellas en los últimos cuatro encuentros.

En Argentina la última campaña en el albiceleste fue con 10 partidos a finales de 2017, con 3 triunfos, 3 igualdades y 4 derrotas, la última en el clásico con Independiente, de local y por 1 a 0, el 26 de noviembre.

Dirigiendo a Racing enfrentó a los canallas por última vez el 22/5/17 y fue triunfo rosarino por 4 a 1 en el Gigante. También el 14/2/15 con un 0-1 en Avellaneda y al frente de los albicelestes se llevó un triunfo por 3-0 en el Gigante, con un interinato de Hugo Galloni.

En tanto, Eduardo Domínguez se quedó ayer sin club al ser despedido de Nacional de Montevideo tras perder 2-0 con Danubio por el torneo uruguayo, en el que dirigió 5 partidos y no ganó. Fueron 3 empates y 2 derrotas. En cambio, ganó los 2 partidos por Copa Libertadores frente a Zamora, en Venezuela (1-0) y Atlético Mineiro, en Uruguay (1-0). Y sus mejores resultados fueron victorias contra Peñarol para obtener la Supercopa uruguaya.