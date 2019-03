El clima espeso que se esperaba en el Gigante no tuvo la magnitud de lo imaginado, aunque ello no impidió que las muestras de descontento aparecieran, algunas enmarcadas en la cobardía de las pintadas anónimas que sufrieron el vice primero Ricardo Carloni y el ya ex vice Martín Lucero. En el estadio hubo un claro repudio de un grupo de hinchas al término del partido frente al palco dirigencial, donde se escuchó más de una vez la frase "Di Pollina andate".

Ni bien Baliño pitó el final algunos simpatizantes se dirigieron hacia el palco de los dirigentes y se escucharon críticas de todo tipo. Sin que se llegara a vivir un momento de tensión, hubo gente de seguridad del estadio que debió intervenir para calmar a los plateístas. A esa altura con el estadio prácticamente vacío se escucharon claramente los reclamos hacia el presidente canalla.

Es más, una bandera con la figura de Bauza (sonriente) fue colgada delante de ese palco en el inicio del segundo tiempo y fue claramente una señal, un mensaje. Desde abajo la tironearon para arrancarla, pero finalmente fue recogida (después de varios minutos).

Durante la mañana, en una actitud cobarde, aparecieron pintadas en el local comercial de Carloni y en uno de los inmuebles de Sadop, gremio del que Lucero es el secretario general, quien presentó la renuncia a su cargo el pasado jueves, luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Bauza contra la dirigencia.