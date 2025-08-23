Clásico rosarino: mucho entusiasmo desde temprano en los alrededores del Gigante

El parque Alem y otros sitios próximos al estadio fueron congregando a los simpatizantes de Central desde varias horas antes del partido contra Newell's

Los hinchas Canallas se congregan en los alrededores del Gigante de Arroyito antes del clásico.

Los alrededores del Gigante de Arroyito se fueron tiñendo con los colores azul y amarillo desde varias horas antes del inicio del clásico rosarino . Hinchas de Central se fueron juntando para una previa colorida, principalmente reunidos en el parque Alem.

Hubo asados improvisados en el césped o almuerzo en los tradicionales carritos desde el mediodía de los hinchas, que se distinguían con atuendos del conjunto auriazul.

La espera fue con mucho entusiasmo. Cantos y fuegos artificiales que le pusieron el toque de fiesta al partido de la ciudad desde temprano.

Hinchas de todas las edades y familias alentaron al equipo de Ariel Holan, todo en un ambiente de algarabía.

Un ingreso al Gigante bien temprano

Cuando se abrieron las puertas del estadio, la hinchada ya aguardaba el ingreso para ocupar cada sector de las tribunas.

Teniendo en cuenta la convocatoria, fueron muchos los que tomaron los recaudos necesarios para entrar con antelación y no tener que estar renegando más parte por un lugar.

El apoyo de la hinchada de Newell's

En otro sector de la ciudad, más precisamente a las puertas del Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, de Bella Vista, la parcialidad de Newell's se convocó para brindarle su apoyo al plantel de Cristian Fabbiani.

El fervor tuvo su punto culminante cuando el micro que trasladó a la delegación rojinegra hacia el Gigante salió del predio. Gritos de aliento, brazos levantados y humo de colores rojo y negro fueron el condimento que le puso la hinchada a la despedida que le dio a los futbolistas rojinegros.