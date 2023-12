Tapia fue reemplazado a los 7 minutos en el amistoso de Conmebol en Miami

El dirigente argentino fue invitado al encuentro y no dudó en dar el "sí" , claro, sin pensar en ningún momento que practicar un deporte, aunque más no sea en forma amateur, requiere no solo habilidades y fuerza de voluntad sino también entrenamiento, sin practicar a conciencia se corre riesgo de sufrir una lesión y eso fue lo que le pasó al Chiqui .

Chiqui Tapia.mp4

Tuvo que mirar el partido desde el banco de suplentes, lo que tendría que haber hecho desde un principio. Sobre el final del primer tiempo, un penal sancionado por falta de Diego Godín sobre Ronaldinho puso en ventaja al equipo "Samba", que visitó de rojo. El brasileño, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, fue el encargado de romper el cero.

La noche de las leyendas latinas del fútbol

Con una escasa concurrencia de público latino en las gradas del estadio Drive Pink, la casa del Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, se disputó la celebración del cotejo entre los jugadores más destacados del plano sudamericano.

Entre ellos estuvieron los argentinos Sergio "Kun" Agüero, ex Atlético Madrid y Barcelona, de España y Manchester City, de Inglaterra, y el ex Espanyol de Barcelona y Liverpool, Maxi Rodríguez, en el representativo blanco conducido por el entrenador José Perkerman, junto al ex River Plate y Real Madrid, Gonzalo Higuaín, y el ex Inter de Milán de Italia, Javier Zanetti.

Embed Infantino pidiendo el VAR y gol de Ronaldinho en un partido de leyendas.

Épico.



Épico.



pic.twitter.com/1lgu7FBTSF — Playdoit México (@playdoitmexico) December 6, 2023

Por su parte, el equipo de casaca roja liderado por el colombiano Francisco "Pacho" Maturana, tuvo entre sus filas a la estrella brasileña, ex Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, acompañado por el delantero chileno, Iván Zamorano, y el guardameta Dida, ex AC Milán de Italia, además de la presencia estelar del velocista jamaiquino, ocho veces medallista olímpico, Usain Bolt.

El espectáculo fue organizado por la compañía Win Fun Group, una productora argentina de eventos deportivos en estadios, quien fue la encargada de llevar a cabo el juego entre los legendarios jugadores de Sudamérica.

Dicha empresa trabaja en conjunto con Conmebol y se encargó de las despedidas de varias figuras del fútbol argentino, tales como el propio Maxi Rodríguez en el estadio de Newell´s Old Boys de Rosario, Leonardo Ponzio en el Más Monumental de River Plate y Leandro Romagnoli en San Lorenzo.

Lendas Tapia.jpg

Además, las principales autoridades del fútbol mundial se unieron al encuentro de leyendas en la noche de la Florida, como el dirigente paraguayo, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, junto a Tapia, el máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y el responsable del fútbol mundial, el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañado por el secretario general adjunto, el sueco Mattias Grafstöm.

