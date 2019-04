El futbolista de Racing Ricardo Centurión protagonizó otro escándalo al agarrarse a las piñas con un compañero de la Academia durante la práctica del jueves por la mañana con la reserva.

Según trascendió, el mediocampista llegó en malas condiciones al entrenamiento y discutió con el juvenil Juan José Cáceres. El intercambio de palabras fue subiendo de tono, hasta que terminaron agrediéndose físicamente.

Centurión tiene 26 años y el chico con el que se enfrentó, que juega como defensor, cumplirá 19 en junio. A partir de este episodio, la dirigencia del club de Avellaneda podría determinar que no pueda entrenar más con la reserva. Incluso, tampoco se descarta que se le rescinda el contrato.

Hace menos de una semana Centurión había visitado el programa de Mirtha Legrand, en el que se mostró arrepentido por los escándalos que había protagonizado en los últimos meses. Pero con el correr de las horas queda claro que no logra aprender de los errores.

"Es parte del aprendizaje. Estoy arrepentido, me hago cargo, y por eso pedí disculpas", había dicho en La noche de Mirtha el jugador, en relación al empujón que le pegó a Eduardo Coudet en el partido frente a River en el Monumental, que significó su suspensión para entrenar con el plantel profesional del club.

Además, el mediocampista se refirió a su vida privada y a cómo le cuesta vivir ante la mirada de los medios y la gente: "No me puedo sentar a comer, están esperando que me equivoque o que haga algo fuera de lo normal. Si subo una historia (por Instagram), la levantan los medios. Vivo en una casa de Gran Hermano en Buenos Aires". afirmó.

Cuando Legrand le había preguntado sobre su declaración en la que reconocía que le gusta salir por las noches, admitió: "Dije lo que mucha gente quiere escuchar, es así".

Hace exactamente un mes Centurión había protagonizado una de las últimas escenas poco felices, cuando se agarró a trompadas en un partido de fútbol de barrio. Allí, el exBoca le pegó una patada y un par de golpes a un rival en respuesta a la falta que cometió el arquero del oponente.