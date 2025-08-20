Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Superaron 4 a 0 al conjunto de Caballito, con dos goles de Tomás Salteño, y de Elías Verón y Mateo Serra, por la 6º fecha del certamen y trepan en el grupo B

Tomás Salteño, el 10 de la reserva de Central, anotó por duplicado ante el Verde de Caballito.

El equipo de reserva de Rosario Central derrotó a su similar de Ferro Carril Oeste por 4 a 0 . Los goles del partido, correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura Proyección, fueron obra de Tomás Salteño, por duplicado, Elías Verón y Mateo Serra.

Los últimos 2 tantos llegaron cuando los auriazules ya jugaban con 10 hombres por la expulsión de Leonardo Ríos, a los 8 minutos del segundo tiempo. Con su doblete, Salteño ya suma 4 tantos en el campeonato. Además, para la disputa del encuentro se estrenó en un juego oficial de esta divisional, la cancha sintética Marco Ruben de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria.

El primer gol del partido arribó recién a los 31 minutos del primer tiempo . Fue obra de Salteño, con un remate al rastrón de zurda dentro del área, tras recibir una asistencia de Mateo Serra.

Central estiró la ventaja

Apenas iniciado el complemento, a los 3 minutos, Central estiró ventaja repitiendo la fórmula: asistencia de Serra, con un centro bajo desde la derecha, y gol de Salteño, empujando la pelota a poca distancia del arco rival.

A los 9 minutos, una falta del lateral izquierdo Leonardo Ríos le costó la segunda amarilla y dejó su equipo con 10 hombres.

Sin embargo, Central consiguió ampliar aún más la diferencia. Fue a los 29, cuando el recién ingresado Elías Verón sacó un zapatazo de larga distancia que dejó sin chances al arquero de Ferro, y se transformó en el tercer tanto de los dirigidos por Mario Pobersnik.

Ya sobre los 44, el mediocampista Serra, uno de los mejores valores del equipo en el triunfo ante Ferro, puso cifras definitivas al marcador.

La formación de Central

La reserva canalla formó con: Damián Fernández; Santiago Burgos (69m Elías Verón), Tomás Muia, Luca Raffin, Leonardo Ríos; Tomás Salteño (69m Paulo Bustos), Samuel Beltrán, Mateo Serra, Facundo Piozzi (70m Ciro Armoa); Thiago Ponce (70m Luka Rosciano), Cristian Bonesso (56m Lautaro Fernández).

Los que se quedaron en el banco, sin chances de ingresar, fueron: Leonardo Sosa, Felipe Carnicero, Nahuel Arce, Joaquín Espina, y Marcelo Cabrera.

Con la victoria, Central alcanzó los 12 puntos sobre 18 en juego. Y ahora, hasta que se completen los partidos de la fecha, ocupa el segundo lugar del grupo B detrás del líder absoluto, Atlético Tucumán.