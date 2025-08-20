Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico y pidió que la Justicia investigue Los boletos para el partido del sábado ante Newell's estarán a disposición este miércoles, a las 14. Los detalles a tener en cuenta para no caer en trampas 20 de agosto 2025 · 10:56hs

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera Central hizo una denuncia pública y ante la Justicia por el ofrecimiento en redes de entradas para el clásico.

Los días pasan y la expectativa por el clásico entre Central y Newell's crece. Nadie quiere perderse el partido más pasional del fútbol argentino y, en esta ocasión, con Ángel Di María como otro de los atractivos principales. La cita es el sábado, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, y si bien este miércoles se pondrán a la venta algunas entradas siempre aparece la viveza criolla con expendio de boletos truchos. Ante eso la dirigencia Canalla alertó a los desprevenidos y dejó en claro que sólo el club pondrá a disposición las oficiales.

Este miércoles, a las 14, se habilitará la reserva de populares y un remanente de plateas del sector Cordiviola para socios y a un costo de 40.000 pesos. Los detalles a tener en cuenta es que será necesario tener la cuota de agosto paga y que se adquirirán a través de la página Deportick, sin excepción alguna.

entradas estafa01 Desde la entidad Auriazul se informó que aparecieron en diferentes páginas de internet, Facebook, Instagram y otros medios que están comercializando entradas, las que recién después del mediodía se venderán. Ante esta situación Central hizo una presentación "en la Justicia penal con el finde que se investigue la posible comisión de un ilícito". Las entradas "ilegales" se ofrecen, en algunos casos, a 80 mil pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1957833520358871398&partner=&hide_thread=false Comunicado



Información importante a tener en cuenta sobre las entradas para el clásico.



https://t.co/St5IW4DsEe pic.twitter.com/YYWkpvKH1B — Rosario Central (@RosarioCentral) August 19, 2025 >>Leer más: Julio Zamora y Cuffaro Russo, contundentes: "Los clásicos no se arreglan, es algo imposible" "No permitamos engaños y/o perjuicios. Y recuerden que no se admitirá el ingreso al estadio de aquellas personas que no tengan su entrada oficial, la que se venderá desde este miércoles 20 a través de Deportick y se le carga en su carnet de socio", informó Central a través de sus redes sociales.