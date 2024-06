Central: un escenario vacío el miércoles y asoma San Nicolás para el domingo

Godoy Cruz y Central jugarán sin público el miércoles en el Malvinas Argentinas, pese a que la dirigencia del Tomba no lo hizo oficial. Y por Copa Argentina, el partido ante Barracas sería en la vecina localidad bonaerense.

Central jugará el miércoles el último partido antes del receso en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Y pese a algunas especulaciones, sobre todo en la provincia cuyana, de que se aceptaría público en el estadio, no será así y el choque con Godoy Cruz será a puertas cerradas. Mientras, se espera confirmación del escenario para el encuentro de 16avos de final de Copa Argentina ante Barracas Central, y cobró fuerza la posibilidad de que se juegue en San Nicolás .

Pero el comité no suele cambiar la sanción del tribunal, no lo hizo en esta ocasión y se juega sin público, pese a que aún la dirigencia tombina no hizo público que sea así.