A Agustín Toledo se le corre el telón para salir a escena en Central

La rueda del fútbol va girando, en Central y en el resto de los equipos, y en este devenir de lesiones, suspensiones y demás yerbas, se abren caminos para quienes luchan por un lugar entre los once. Por eso, tras la expulsión de Kevin Ortiz en el partido ante Sarmiento de Junín, Miguel Ángel Russo se ve en la obligación buscar un reemplazante para el capitán. Dentro de la lógica no habría demasiado lugar para las especulaciones y en nombres hay uno que sobresale por encima del resto, el de Agustín Toledo, uno de los futbolistas que llegó como refuerzo en el último mercado de pases, pero que todavía no tuvo la chance de ser titular. Frente a Unión, el próximo domingo, a las 17, sería su primer partido desde el inicio. Hay posibilidades de que el técnico piense en algo distinto, pero si Russo actúa de la misma forma que lo hizo en situaciones similares no habría por qué pensar en otro jugador que no sea el exTemperley.