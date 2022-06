Central tiene otro volante al caer: el colombiano José Leudo

No quisieron asegurarlo porque aún hay algunos puntos que continúan debatiéndose sobre la mesa de la negociación. Pero en Arroyito mostraron un gran optimismo en torno al caso que tiene como protagonista a José Leudo . Es más, una de las voces consultadas por este medio fue por más y aseguró que este lunes terminará de cerrarse el tema y el volante central se tomará un vuelo para poder estar el martes cumpliendo con la correspondiente revisión médica . Si está todo okey como se presagia entonces sí luego firmará el contrato que lo ligará a Central. La comisión directiva de Central no se quedará con los brazos cruzados. Anhela sumar dos caras más a la brevedad: un zaguero central zurdo y un delantero.

De no mediar imponderables, hoy se sabrá si Leandro Somoza tendrá otro apellido para potenciar al plantel profesional. Desde Central no quieren descorchar antes de tiempo porque tienen en claro lo complejo que está el mercado de pases para la institución. No obstante, un alto dirigente no vaciló y aseveró que un jugador más está al caer, independientemente de haber sumado a Francis Mac Allister.