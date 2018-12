"Central tiene los papeles en regla"

Una corriente de rumores que nació en Capital Federal y se viralizó en las distintas redes sociales aseguraban que la documentación enviada por Central a la Superliga estaba en falta. Sin embargo, el vicepresidente primero canalla, Ricardo Carloni, aprovechó el encuentro con el enviado de Ovación a Paraguay para aclarar el tema. "No es como se comenta. A raíz de las versiones que tomaron notoriedad en algunos medios llamé al CEO de la Superliga para ver de qué se trataba todo esto porque nosotros tenemos todos los papeles en regla. Fue así que Mariano Elizondo nos manifestó automáticamente que nuestro club no tiene ningún tipo de inconvenientes con la declaración jurada que se presentó en tiempo y forma", argumentó el directivo auriazul."Es bueno que podamos aclarar este tema porque no tenemos nada que ver con otras situaciones. Nos llamó mucho la atención que varios medios decían que estábamos en una lista de pocos clubes que tenían mal las declaraciones juradas. Sobre todo por el tiempo que pasó desde que se entregó hasta hoy. Si algo hubiese estado mal, siempre hablando en el hipotético caso, se hubiese corregido porque antes de aprobarla se corrige", tiró Carloni con precisión.A la vez que dijo que "desde la Superliga nos llamaron para tranquilizarnos porque tenemos todo bien. Con respecto al rumor de dónde salió esta información, por así decirlo, algo me enteré pero prefiero dejarlo ahí. Lo importante es que en nuestro caso es todo falaz", sostuvo el vicepresidente primero.