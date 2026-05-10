Central tiene equipo confirmado: Almirón metió dos cambios y Veliz se queda afuera con el Rojo

El Canalla se juega el pase a cuartos de final del torneo Apertura, frente a Independiente. Ingresan Franco Ibarra y Enzo Copetti

Enzo Copetti vuelve a tener una chance desde el inicio. Será titular en el Central que busca los cuartos de final del Apertura.

Franco Ibarra recupera su lugar en la mitad de la cancha. Una buena noticia para Central.

A Central le llegó la hora de demostrar en esta primera instancia decisiva del torneo Apertura y el técnico Jorge Almirón finalmente dio a conocer los once que enfrentarán a Independiente en el Gigante de Arroyito , con la base titular que se preveía.

Serán dos variantes la que presentará el Canalla en relación a lo que fue el equipo que viene de ganarle a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Se destaca el regreso de Franco Ibarra.

Además de la vuelta del volante central, quien tendrá un lugar entre los titulares es Enzo Copetti , debido a la baja por lesión del colombiano Jaminton Campaz . Sin el tumaqueño, Central pierde un arma importante en la ofensiva.

CopettiCML Enzo Copetti vuelve a tener una chance desde el inicio. Será titular en el Central que busca los cuartos de final del Apertura. Celina Mutti Lovera / La Capital

Ibarra, el motor en el anillo central

La reaparición de Ibarra en la mitad de cancha es una buena noticia para el Canalla, ya que se trata del volante de marca por excelencia que tiene hoy el equipo de Almirón. Ingresará en lugar de Alejo Veliz, quien de manera sorpresiva se quedó fuera de los once.

Respecto a Copetti, tenía todos los boletos para tomar la posta de Campaz, ya que fue él quien ingresó en el entretiempo en lugar del colombiano en el partido contra Libertad. Se pensaba que el equipo iba a tener dos puntas bien definidos, pero lo que no se tenía en cuenta era la salida de Veliz.

Los once del Canalla

De esta forma, Central jugará ante Independiente con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti.