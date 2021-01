Central terminó envuelto en pena ante Vélez en San Juan

Fue una pena para este Central no haber podido aprovechar el nivel de Vecchio, que jugando con la máquina averiada aguantó los 90 y no sólo eso, sino que fue el más claro. Pena enorme por no aprovechar ese enorme esfuerzo que hizo Alan Marinelli, recuperado al límite de Covid, que tuvo gol, y una asistencia perfecta para Ferreyra.