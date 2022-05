Central: Somoza está parado frente al rojo, va por el verde

El partido ante Sol de Mayo marcó el final del semestre para Central, un semestre decididamente para el olvido, en el que no se cumplieron los objetivos mínimos, apenas la angustiosa clasificación (por penales) a 16avos en Copa Argentina frente al modesto equipo del Federal A. Y con el final de esta primera etapa del año se cerró también este miniciclo de Leandro Somoza al frente del equipo, con resultados que dejaron bastante que desear. No se debe dejar afuera del análisis lo que la mala performance del equipo durante la estadía del Kily González, pero eso es pasado. Somoza dirigió hasta aquí ocho partidos en Central y la cosecha de puntos también fue magra: apenas dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Un grueso trazo rojo para lo que debía ser solución y hasta aquí no lo fue.