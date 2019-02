En Central las luces de alerta resplandecen cada vez más. Porque la campaña del equipo del Patón Bauza entró en un pozo que hace que la mirada se vuelque de lleno a la tabla de los promedios. Porque con el triunfo de esta noche sumó siete partidos sin conseguir un triunfo. Reunió apenas tres de los últimos 21 puntos que disputó.

La consagración en la Copa Argentina y la expectativa por disputar la final de la Recopa y la Copa Libertadores ya no disimulan el preocupante presente del elenco de Arroyito. Porque no aparecen ni los resultados ni el nivel futbolístico. El equipo no puede reaccionar y sigue sumando golpes de nocaut.

Tal es así que hay que remontarse al 27 de noviembre de 2018 para encontrar el último triunfo canalla. Ese día se impuso por 1 a 0 sobre San Martín de San Juan como local con un tanto del lateral Alfonso Parot.

Después llegaron apenas tres empates y cuatro derrotas. Dos goles a favor, y ocho en contra.

Tras la victoria ante el elenco sanjuanino el equipo del Patón perdió con Vélez (0-2) y Huracán (1-2). Luego empató con Aldosivi (0-0), Newell's (0-0) y River (1-1).

La semana pasado protagonizó una durísima derrota como local por 2 a 0 ante Tigre, que lo superó con cierta comodidad, y esta noche perdió con Lanús por el mismo resultado.

En Arroyito el clima no es el mejor. La falta de respuestas del equipo preocupa. Incluso, algunos se animan a poner en escena algunos cuestionamientos por Bauza, que hace un puñado de meses le dio un título al equipo tras 23 años.