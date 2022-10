Ante la sorpresiva baja de la lista oficial Soy Canalla quedaron tres registros, por lo cual este jueves no será necesario ir a votación para conformar la comisión electoral.

No será una asamblea más. En realidad, será un mero trámite burocrático porque no será necesario ir a elecciones para conformar la comisión electoral de cara a los supuestos comicios del próximo 18 de diciembre. Este miércoles fue un día movido desde lo político. El oficialismo sorprendió al bajar la lista Soy Canalla, cuyo máximo referente es Ricardo Carloni. En consecuencia, y como quedaron sólo tres listas a la junta, los socios no tendrán la obligación de votar en el Cruce Alberdi. Eso sí, hay pasos formales que deberán ser respetados. Es por eso que el primer llamado será a las 17, mientras que el segundo a las 18. Y como ya está todo definido, en un abrir y cerrar de ojos se dará por finalizado el cónclave.