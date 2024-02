Central se quedó con la última imagen en que pudo empatar pero lo perdió bien con Independiente

Central apenas tuvo un momento a favor que no aprovechó y Rey evitó el empate en la única del complemento sobre la hora. Pero fue todo de Independiente que lo ganó bien 1 a 0. Russo hasta sacó a los intocables del medio, hizo debutar a Jonatan Gómez y no hubo caso.

Central no pudo, no supo o simplemente se encontró con un rival que lo superó. Lo cierto es que Independiente le ganó bien 1 a 0, con gol de Francisco Mancuello. Es cierto que la última imagen será la de la tremenda atajada con el pie de Rodrigo Rey sobre Tobías Cervera en el quinto minuto de adicional. También que entes del grito rojo en el primer tiempo, el mismo delantero tuvo la más clara en un mano a mano que pegó en el palo. Pero el equipo de Carlos Tevez fue superior y su pecado fue no definirlo. Los nervios con que terminó el partido, con el enojo del cuerpo técnico, de Russo y Ubeda, no condijeron con un partido en que el conjunto auriazul jugó a contramano. Prueba de ello fue que el técnico excluyó a los tres volantes ofensivos.