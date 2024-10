Central se juega todo a un pleno para seguir con fichas en el bolsillo

Central está parado frente a la mesa, con el paño a su disposición y la ruleta girando, pero con apenas unas pocas fichas en el bolsillo y la inmediatez le marca la necesidad de un pleno para poder seguir jugando . Es una gráfica más que adecuada a la importancia que tendrá el partido de este domingo en el Gigante frente a Banfield, en el que el equipo de Matías Lequi está prácticamente obligado a no errar. Es que una mala jugada hará que diciembre comience a quedarle demasiado lejos. Puede tener tiempo todavía para la recuperación, pero el pleno es ahora, para meterse algunas fichas más en el bolsillo. La clasificación a Copa Sudamericana es lo que tiene frente a sus narices como el único y gran objetivo que le resta y debe obrar en consecuencia.

Lo que no puede hacer Central en el camino que le queda por delante es mantenerse en esa irregularidad constante que lo fue despojando de todos y cada uno de los objetivos planteados. Le es necesario un golpe de timón desde lo fútbolístico y sobre todo desde el resultado para aclarar el panorama y pararse de cara al futuro con otro semblante.

El ciclo Lequi, bien en el Gigante

Desde que tomó el cargo de entrenador, el Canalla nunca perdió en su estadio. Por la Liga Profesional fueron cuatro partidos, con tres triunfos (Newell’s, Atlético Tucumán y Vélez) y un empate (Talleres). Pero esta historia con Banfield que está a nada de escribirse deberá tener un guión acorde a ese buen comportamiento. Después le será indispensable afirmarse como visitante, donde viene mostrando falencias enormes, pero para eso habrá tiempo.

Lo primero es Banfield y para que las cosas le salgan como pretende, Central deberá corregir unas cuantas cosas. Lo primero es una mayor concentración para no sufrir ningún golpe tempranero como le pasó ya en varios partidos. Lo segundo, despojarse de esa magra actuación que mostró en Florencio Varela que no hizo otra cosa que ponerlo contra las cuerdas. Otra: lograr que el fútbol fluya para que la generación de juego pueda traducirse en producción de situaciones de gol para no quedar a expensas de una jugada salvadora de pelota parada. Si llega, será bienvenida para el Canalla, pero lo esencial será jugar mejor y que ese crecimiento sea la plataforma de despegue.

Centrall2CML.jpg La retirada del Florencio Sola fue con la cabeza gacha. Fue una noche negra para Central. Celina Mutti Lovera / La Capital

Clave para el canalla

No será un equipo nuevo, pero sí con algunos retoques respecto a la última formación que puso en cancha y con eso Lequi espera la reacción que Central necesita y que es vital también para él como entrenador. Porque lo que haga el equipo de aquí en más servirá para la nota final que obtenga el DT a fin de año.

Central viene peleando por el objetivo de siempre y hasta acá nunca pudo dar el salto de calidad y ubicarse en una posición de fuertes expectativas. Y el único camino que tiene para lograrlo es iniciar esa remontada que por estos días se torna imprescindible.

La ruleta girará una vez más y el Canalla apuesta todo a ganador, a ese pleno que lo revitalice como equipo, le potencie el ánimo y le haga crecer las expectativas. Necesita meter un pleno.