Central: se fue Ricardo Garay mientras el plantel sigue con lo suyo

Llegó como una opción salvadora. No lo fue. Central hizo en su momento una inversión para adquirir los servicios de Ricardo Garay. El paraguayo tuvo algunas chances de jugar, aunque no pudo amoldarse al equipo. Fundamentalmente porque cuando le tocó jugar no alcanzó el rendimiento pretendido, y además porque tanto Cristian González como Leandro Somoza y ahora Carlos Tevez no lo consideraron como alternativa viable. Es por ello que este lunes optó por desvincularse del club, con la anuencia de los dirigentes porque de esta manera liberó un cupo que será para el zaguero extranjero que están gestionando (también un delantero de afuera).