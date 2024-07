Central: Russo tiene la base para el partido frente a Inter

Los once canallas contra Inter. Todos están en condiciones de repetir, pero dependerá de Russo.

Tras el triunfo ante Sarmiento, Miguel Ángel Russo destacó en más de una oportunidad que a su criterio no hay Central “titular” y otro “alternativo” y por el rol que ocupa es lógico que se exprese de esa manera, pero lo que quedó claro el pasado viernes fue el DT guardó casi todo el equipo (excepto Broun) de cara al partido de este martes en Porto Alegre ante Inter. Y esto es una clara muestra de que en el Beira-Rio el equipo que saldrá a la cancha será prácticamente el mismo que el que jugó el choque de ida. Igual, está abierta la posibilidad de que aparezca algún retoque.

Central no detuvo la marcha y después del partido contra Sarmiento el grupo trabajó sábado y domingo en el predio de Arroyo Seco pensando en el viaje a Brasil. Y lo hizo con los habituales titulares descansados. Es que de todos ellos, los únicos, además de Broun, que sumaron minutos fueron Franco Ibarra (29'), Enzo Copetti (22') y Jaminton Campaz (10') .

Para Russo no hay un Central "titular" y otro "alternativo", pero de Inter a Sarmiento metió 10 cambios.

Pero todo ello sobre la base de que el esquema será el mismo. Es que cabe la posibilidad de que Russo intente algo distinto desde lo táctico porque se trata de un partido especial y con muchas cosas en juego. Claro que hacer algo de eso implicaría romper la dupla de ataque, para el ingreso de un mediocampista más. Se recuerda que a Central el empate lo clasifica a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pero por el momento son meras especulaciones, ya que Russo se tomará hasta último momento par definir, aunque en su cabeza sin dudas tiene la base del equipo que jugará en Porto Alegre. De lo que no hay dudas es que esa base saldrá de los once que estuvieron el pasado martes en el Gigante. Todo parece indicar que entre Lovera, Giaccone, Jonatan Gómez y Malcorra saldrá el volante por derecha, siempre y cuando no aparezca un golpe de timón desde lo táctico.

El probable: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Lovera o Giaccone o Jonatan Gómez; Franco Ibarra, Mauricio Martínez y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Marco Ruben.

Forma2MB.jpg Jonatan Gómez ingresó contra Inter y fue titular ante Sarmiento. Es una de las cartas que tiene Russo. Marcelo Bustamante / La Capital

Central le dio sin descanso

El plantel canalla no tuvo descanso después del choque con Sarmiento y se entrenó todo el fin de semana. La última jornada de entrenamiento que le queda al equipo de Russo es la de este lunes, por la mañana, en el predio de Arroyo Seco. Allí el DT seguramente probará los once que tiene en mente poner en cancha el martes por la noche.

Después de la práctica la delegación almorzará en el hotel del predio y en horas de la tarde se trasladará al aeropuerto internacional de Fisherton, desde donde viajará en vuelo chárter, a las 17, hacia Caxias do Sul. De allí deberá recorrer 130 kilómetros, hasta Porto Alegre, en colectivo, ya que el aeropuerto de esa ciudad estará cerrado hasta fin de año por ser una de las zonas más afectadas por las inundaciones.