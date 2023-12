Central: Russo no confirmó el equipo y aguarda por O'Connor

Ya todo es calma y tranquilidad en la concentración de Central en Santiago del Estero, pero en la previa del partido ante River por el Trofeo de Campeones este viernes no hay equipo confirmado por parte de Miguel Angel Russo y cada vez es más fuerte el rumor de que Tomás O’Connor no está al ciento por ciento desde lo físico y que su participación no está asegurada, pero es algo por lo que habrá que esperar hasta la noche, cuando el DT dé a conocer los once que enfrentarán al millonario.