Central no pierde en casa: de cara al arranque, el guiño que da la localía

Desde Buenos Aires le confesaron a Ovación este domingo que el Consejo de Fútbol xeneize quiere que el defensor prolongue el contrato por un año y medio más antes de cederlo a la entidad de Arroyito por 12 meses. ¿Cuánto le queda de vínculo? “Todavía le restan dos años y medio de relación contractual”, graficó una voz calificada desde la Ribera en contacto con este medio en la previa del encuentro contra Arsenal en la Bombonera.

El viernes pasado hubo una charla con el representante del defensor y algunos directivos de Boca. Pero no hubo consenso. Incluso, le bajaron el pulgar al Gato de cara al partido ante los de Sarandí. Es que Sebastián Battaglia lo venía incluyendo entre los titulares. Pero como al entrenador le avisaron que las negociaciones se picaron, no tuvo más remedio que prescindir de los servicios del juvenil. Por eso es que anoche jugó de movida Carlos Izquierdoz en una formación plagada de suplentes.

No obstante, en Central confían en que el zaguero central firmará la extensión del contrato y luego se sumará al plantel en el country de Arroyo Seco. Incluso esperan que entre hoy o mañana a más tardar quede todo sellado con Boca. “La idea es presentarlo cuanto antes. Creemos que para el miércoles debería estar cerrado este tema”, explicó un directivo centralista en contacto con este medio mientras el xeneize vencía a Arsenal. También dejó entrever que el club no escatimará en nada porque necesita sumarlo. ¿Hará una erogación de dinero extra que no pensaba hacer en un principio?

En medio del reinante optimismo, desde Arroyito afirmaron que “estamos en plena gestión para traer un nueve. Está en el exterior y no es fácil, pero vamos a ver. Todo puede suceder. Tenemos algunos nombres en carpeta además”, explicaron desde Central sin rodeos.

Somoza monitorea de reojo los movimientos que realizan los directivos, quienes en un año electoral y sin la aprobación del presupuesto, apuntarán de lleno sus energías y mayores recursos a este mercado.

Esperan ceder a Ojeda a Chile

Emmanuel Ojeda no está en consideración de Somoza. El entorno del volante reactivó las gestiones con la U de Chile y del otro lado de la cordillera están puliendo detalles para sumar al jugador. Desde el país trasandino afirmaron que “ahora no será por 1,1 millón de dólares por el 70 por ciento de la ficha como habían ofrecido en febrero. La negociación será por mucho menos”.

Sale la reserva

La reserva de Central visitará a Lanús este lunes, a partir de las 11. El equipo de Germán Rivarola buscará pisar muy fuerte en el sur bonaerense en esta primera jornada.