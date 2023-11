Central: Quintana es otro de los que se queda afuera

Frente a un partido en el que Central se juega cosas muy importantes, Miguel Angel Russo debe empezar a definir el equipo que visitará el domingo a Arsenal (a las 18 y con arbitraje de Andrés Merlos) y el mayor problema que se le presenta al entrenador canalla es la baja de Carlos Quintana , quien se quedará afuera por esa lesión en el muslo izquierdo (sería un desgarro) que sufrió ante River y que lo obligó a dejar la cancha en el entretiempo. Se sabe que el DT no podrá contar con Damián Martínez (acumulación de amarillas) y Tobías Cervera (desgarro), pero con esto de Quintana el problema es mayor, sobre todo en lo que tiene que ver con el armado de la defensa.

Juan Cruz Komar seguramente estará ante Arsenal, lo que no se sabe aún si irá como zaguero central o como lateral.

Ahora, si Komar permanece en la zaga central, quienes pugnarían por un lugar para el lateral derecho son Ismael Cortez y Ulises Ciccioli . Al mendocino el contrato se le termina a fin de año, pero lo más notorio en estos últimos encuentros es que Russo no lo tuvo en cuenta, ni siquiera cuando le hizo falta un jugador para cumplir esa función en medio de un partido. Ciccioli jugó por última vez como titular en la derrota frente a Banfield, de visitante.

RussoCML.jpg Miguel Angel Russo intentará acertar con el equipo porque el canalla necesita ganar para seguir en la carrera en el torneo. Celina Muti Lovera / La Capital

No hay indicios concretos de que fuera a ocurrir y una de las posibilidades que tiene el técnico canalla es la de volver al esquema con tres en el fondo, aunque en esa ocasión también estaría obligado a definir entre Cortez y Ciccioli para la función de lateral-volante. No obstante, no parece ser la posibilidad más concreta.

Y puede parecer un dato menor, pero en realidad no lo es, y tiene que ver con que Central jugará ya con los resultados puestos de Vélez-Colón y Banfield-Arsenal, por lo que sabrá de antemano si le será necesario ganar por uno o más goles de diferencia. Quizá ello también influya en el armado del equipo.

DupuyCML.jpg Luca Martínez Dupuy viene de hacer un gran partido contra River y ante Arsenal tendrá la chance de ser titular. Celina Muti Lovera / La Capital

Quizá por ello Russo haya probado en la práctica con Maximiliano Lovera, quien se repuso del desgarro que sufrió en el partido ante Argentinos Juniors. Se sabía que iba a estar en condiciones de ir al menos al banco, pero podría aparecer entre los titulares. De ser así, quien saldría sería Agustín Toledo.

Lo que está claro es que de mitad de cancha hacia adelante, Tomás O’Connor, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Luca Martínez Dupuy (será el reemplazante de Cervera) tendrían un puesto asegurado entre los once.

Russo sabía que no iba a poder contar con Martínez ni Cervera, pero ahora se le sumó Quintana. Por eso, Komar sigue, Sández tiene chances y Lovera volvería. Un rompecabezas que el DT tiene que terminar de armar para definir los once que irán a cancha de Arsenal para sellar el pasaporte a la próxima Copa Libertadores e intentar lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.