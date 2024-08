Central: en qué momento Belloso creyó que Lequi debía ser el técnico canalla El presidente canalla dio detalles de la elección del Flaco, quien fue oficializado. “No es interino ni un pasante, es el técnico de Central”, dijo el Pejerrey Por Elbio Evangeliste 29 de agosto 2024 · 18:25hs

Juntos a la par. Lequi y Belloso, dos de los que estuvieron sentados frente a la prensa.

Gonzalo Belloso, presidente de Central abrió este jueves la conferencia de prensa de la manera más simple y didáctica posible. “Estamos acá para hacer oficial lo que ya es oficial, que Matías Lequi va a ser el técnico de Rosario Central. Matías no va a ser un técnico interino, no va a ser un técnico pasante. Matías es el técnico de Central con todos los compromisos y todos los honores que conlleva ese cargo”, dijo el Pejerrey en la introducción de la charla con la prensa, en el salón Centenario del Gigante de Arroyito, donde Lequi fue oficializado como DT. Pero Belloso dijo también que hubo un momento particular en que no dudaron que iba a suceder lo que ocurrió en el mediodía de este miércoles, cuando el club anunció a Lequi como técnico definitivo. Después de contar lo actuado en las 48 horas posteriores a la salida de Miguel Ángel Russo, Belloso sentenció: “En el partido con Gimnasia nos dimos cuenta que Lequi iba a ser el técnico”. Fue una de las frases más fuertes de una conferencia que transitó por los carriles normales y de la que participaron, además de Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el secretario deportivo Federico Lussenhoff y por supuesto el propio Lequi.

Antes de tirar esa frase, Belloso ahondó sobre una idea a la que ya había hecho referencia Cristinziano, respecto al accionar por parte de la dirigencia ni bien Russo decidió dar un paso al costado. El presidente canalla reconoció que hubo llamados a otros técnicos, todos relacionados con el mundo Central, pero que las respuestas fueron negativas.

Belloso: "Lequi no es un técnico interino ni un pasante, es el nuevo técnico de Central" Matías Lequi: "Me gusta que el equipo sea intenso, protagonista"

“Una vez terminado eso (las charlas con los otros posibles candidatos), nos subimos al colectivo junto al vicepresidente Maglia y fuimos a acompañar la plantel en el primer partido con Gimnasia y ahí ya nos dimos cuenta que Lequi iba a ser el técnico. Nos dimos cuenta por la manera de relacionarse con los chicos, por el respeto de los jugadores, por la entrega. Es más, hubo jugadores que estaban lesionados y que no sólo le pidieron ir a ese partido, sino que jugaron los 90 minutos. Son cosas que los que estamos en el fútbol nos damos cuenta de esas sensaciones de calidez, de entrega y de compromiso, que es lo que buscamos cada vez que apuntamos a un técnico”.

Belloso2.jpeg Además de Belloso, de la conferencia participaron el Colo Lussenhoff y la vice Carolina Cristinziano. ¿Quiénes fueron esos posibles candidatos? Ni más ni menos que todos los que se nombraron en su momento, pero fue el propio Belloso quien lo describió: “Desde que se fue Miguel, en ese mismo momento le dijimos a Matías que iba a ser el técnico, le dije personalmente que podía ser un día o 10 años porque así es Central. En esas primeras 48 horas hicimos las llamadas obligadas, al Chacho, a Pizzi, a los Mellizo Barros Schelotto, Vitamina y Cocca. Con esas personas hablamos en 48 horas porque nosotros no necesitamos tiempo porque después de tanto tiempo en el fútbol en un rato nos atienden todos, y todos nos agradecieron la posibilidad, pero por una cosa u otra no pudieron”. Ahí fue cuando comentó lo del viaje a La Plata, en el que, según dijo, tomaron la decisión. Claro, se venía el clásico y fue triunfo de Central, por lo que no hay manera de confirmar qué hubiese sucedido en caso de un resultado adverso, aunque eso hoy quizá sea lo menos importante.

Es que el presente de Central es esto, el anuncio del miércoles a través de redes sociales y la presentación en sociedad 24 horas después. Por eso Belloso cuando abrió la conferencia dijo lo que dijo, antes de comentar que el de Lequi “es un contrato que tiene vigencia hasta diciembre, pero ojalá se prolongue hasta el final de nuestro mandato, me encantaría y sería el hombre más feliz del mundo, pero es algo que depende del él y del club”. Las preguntas fueron rebotando en los diferentes protagonistas de la conferencia y cada uno dijo lo suyo, como por ejemplo Cristinziano, quien en su primera reflexión tiró: “El apoyo del club hacia Matías es total porque confiamos en él. Además, es un proyecto que siempre tiene el club en la parte de fútbol, el de poder encontrar gente en nuestra estructura que haya sido formada con el perfil que buscamos. En ese sentido le tocó conducir el equipo en el clásico, con todo lo que ello significa, también partidos internacionales, pero vimos además cómo era el ida y vuelta con el equipo y eso nos llevó a que la decisión sea completa”. Fue una ceremonia más protocolar que otra cosa porque todos sabían el motivo de la convocatoria, pero más allá de eso, lo que hubo fue un respaldo absoluto hacia el flamante entrenador, quien ya dirigió seis partidos tras la salida de Russo. Hacía falta la ratificación por parte del club y la misma llegó, hacia un Lequi que ya no tiene dudas del traje que le pusieron. Una mención especial de Belloso sobre Coudet En medio de las explicaciones referidas a la decisión por Matías Lequi como DT, Belloso hizo mención a un tema en especial: el diálogo mantenido y la relación con Eduardo Coudet. “Quiero ya cortar una grieta con el Chacho. Coudet es nuestro amigo, no tengo ninguna duda de que va a volver a dirigir Central, pero hace varios meses que me venía diciendo que tiene una situación personal que no le permitía dirigir en Argentina. Le agradezco siempre porque desde el primer día que estamos en el club no haya jugador que necesitemos, en el puesto que sea, que no lo consultemos. Es una persona que está siempre a disposición del club y no voy a comprar la grieta con el Chacho porque es alguien que tiene las puertas siempre abiertas y porque es un amigo”, dijo el Pejerrey.