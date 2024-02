Central: Ortiz firmó contrato y Damián Martínez será baja

El volante central, que no había sido citado para el clásico, acordó un nuevo vínculo hasta diciembre de 2026. Y Damián Martínez estará ausente el jueves ante Huracán.

Pese a la no convocatoria del volante central, las charlas entre las partes continuaron y tras un par de días más de negociación hubo acuerdo. Así, Ortiz firmó contrato hasta 2026 (lo hizo en la tarde de este martes en la sede de calle Mitre), pero lo sustancial en esta historia es que estará nuevamente a consideración del entrenador pensando en el partido ante Huracán.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1762601466487783803&partner=&hide_thread=false ¡Kevin Ortiz 2026!



El volante auriazul extendió su vínculo con #RosarioCentral hasta diciembre de 2026 pic.twitter.com/mMySy6e2Gw — Rosario Central (@RosarioCentral) February 27, 2024

No obstante, Ortiz siempre continuó entrenándose sin problemas a la par del resto, aunque sabiendo que mientras no acordara los términos del nuevo contrato no iba a poder jugar.

Nunca hubo voces oficiales, pero lo que trascendió es que las diferencias estaban centradas en lo que tiene que ver con la cláusula de rescisión del nuevo vínculo. Pero lo dicho, lo que llamó la atención fue que desde el club se tomara semejante decisión en la previa nada menos que de un clásico y no se esperara un día más.

Ortiz siempre estuvo muy bien considerado por parte de Russo, a tal punto que no sólo fue casi siempre titular, sino que en el inicio de este ciclo el técnico le dio la cinta de capitán.

OrtizHR.jpg El volante central canalla tiene ahora el camino allanado para ser tenido en cuenta por Miguel Angel Russo. Héctor Rio / La Capital

La actual dirigencia canalla tiene una política establecida en relación a las renovaciones de los contratos y es que aquellos que no lo hagan no serán tenidos en cuenta por el entrenador, pero, se insiste, fue llamativo el momento en que se tomó esa determinación.

Ahora la cosa es distinta y los nubarrones que se habían presentado por la diferencia de las partes en medio de la negociación desaparecieron. El volante central y el club acordaron los términos del nuevo vínculo y de esta forma el futbolista ya está en condiciones de volver al ruedo.

Baja para Huracán

Damián Martínez "padece un síndrome febril en estudio, por lo cual fue desafectado del partido ante Huracán", informó el departamento médico de Rosario Central.