Central no tiene un hilo conductor y Veliz lo padece

La falta de un generador de juego y el equipo que no impone un estilo dejan expuesto al único delantero que pone en escena Central

No encuentra la brújula. Alejo Veliz jugará por tercera vez consecutiva como único faro de referencia. Restará saber si esta vez la puesta en escena que ideó Miguel Angel Russo logra abastecerlo, ya que hasta el momento se lo ve incómodo arriba. El juvenil lucha como llanero solitario entre los rivales en cada presentación. Este domingo no será la excepción cuando Central reciba a Unión, en el modificado horario de las 21.30. El embajador de Bernardo de Yrigoyen tiene hasta la fecha un solo gol. Aunque a su favor hay que destacar que la falta de más gritos podría ser como consecuencia de que el equipo no logra imponer un estilo de juego y eso lo deja expuesto en campo adversario.