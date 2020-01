Central no podrá contar con Laso para el partido contra Huracán

Sobre llovido, mojado. Central sumó por el momento solo a Joaquín Laso. Sin embargo, no podrá contar con el zaguero central ante Huracán cuando se enciendan nuevamente las luces de la Superliga. Y no es precisamente porque debe ponerse a tono desde lo físico y deportivo. La problemática radica en que la habilitación, en principio, llegaría dentro de dos semanas. Por lo tanto, Diego Cocca podría empezar a contar de verdad con los servicios del defensor cuando sea el momento de visitar a Independiente, que sería el primer fin de semana de febrero (ver página 4).

No en vano en el amistoso realizado anteayer frente a Bragantino de Brasil (los titulares apenas salieron 0 a 0) la defensa canalla estuvo integrada por Facundo Almada, Diego Novaretti, Emanuel Brítez y Nicolás Colazo. El entrenador Cocca tiene en claro que estos apellidos serán los que asomarán al Gigante el próximo viernes 24 cuando sea turno de medirse ante el quemero.

Central se quedó sin Nahuel Molina (volvió a Boca) y Miguel Barbieri (fue transferido por Racing a Xolos de Tijuana). A eso hay que sumarle que Matías Caruzzo no está en el radar de las posibilidades porque la relación entre la dirigencia y el jugador está rota. También es verdad que recién ahora el director técnico empieza a ver al ex San Lorenzo con otros ojos (ver aparte) tras haberlo limpiado luego del papelón táctico que hizo el equipo ante Estudiantes.

Está a la vista que el plantel perdió tres piezas importantes en la faz defensiva. Y como la dirigencia no puede abrochar un lateral derecho y otro zaguero central condiciona el rearmado de la retaguardia de cara al reinicio de la Superliga. ¿Y Joaquín Laso? El defensor se erigió momentáneamente en la única incorporación. No obstante, su participación en el primer equipo no tiene fecha de debut.

Desde Arroyito le afirmaron ayer a Ovación que "la habilitación de Laso podría llegar en dos semanas más. Es un hecho que no estará ante Huracán. De no mediar imprevistos, sobre todo con la postergación de la fecha 18, que podría jugarse durante el primer fin de semana de febrero, estará listo para cuando recibamos a Independiente en el Gigante. No creemos que se estire más de esa fecha".

A Diego Cocca no le cayó muy bien prescindir por fuerza mayor del jugador que pidió para ser titular. Sobre todo ante el actual cuadro de situación, donde el club no pudo contratar otro zaguero. Ni hablar del lateral derecho que tanto le urge. Por eso viene improvisando con el juvenil zaguero central Facundo Almada por la banda. También es cierto que al no poder tener a mano a Laso retocó el sector izquierdo defensivo. Reubicó a Emanuel Brítez como segundo central y le dio pista a Nicolás Colazo para que oficie de marcador por esa franja.

Lo concreto es que la Superliga cobrará vida con la fecha 17 el próximo viernes 24 con cuatro partidos: Aldosivi v. Lanús, Gimnasia v. Vélez, Central v. Huracán y Unión v. Argentinos. Para los canallas el dato relevante es que no podrá mostrar en Arroyito a Laso como todos esperaban. Quizá pueda hacerlo en la fecha 18ª frente a Independiente, siempre y cuando todo vaya viento en popa.