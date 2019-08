"Central no peligra en cuanto a quita de puntos"

Tras la declaraciones de Ledesma, Ricardo Carloni se mostró en total "coincidencia" con las palabras del arquero, pero en lo que hizo foco el vice primero canalla es en la idea de que "Central no peligra en cuanto a la quita de puntos". Según el nuevo reglamento de la Superliga, un club deber recibir previamente cuatro apercibimientos antes de sufrir esa medida extrema. Y en Arroyito consideran que el atraso de una semana en el pago de junio no amerita ni siquiera un llamado de atención.

"El diálogo con el plantel es fluido. Las charlas fueron positivas y la participación de Marchi fue muy buena", destacó Carloni, quien sobre la presencia del responsable de Agremiados dijo: "Se ofreció a venir y nos pareció muy bien por todo lo que representa. Entre todos buscamos una solución, básicamente en lo referido a los premios, que es lo que tenemos que afrontar a la brevedad".

Intentó llevar tranquilidad a los hinchas sobre la chance de quita de puntos. "La reglamentación cambió en ese sentido. Trabajamos sobre la base de lo que nos comprometimos y sabemos que no hay gravedad en ese sentido. El reglamento prevé determinadas sanciones previas para exista esa posibilidad. Estamos en contacto permanente con Superliga y vamos a seguir hablando, pero el club hoy tiene un inconveniente financiero, pero no económico", dijo. Y agregó: "Esto se da porque creímos necesario tener un equipo competitivo, respetando las pretensiones del técnico. Siempre manifestamos que necesitábamos una venta que todavía no se dio. Las ofertas que llegaron en su momento consideramos que no eran satisfactorias".