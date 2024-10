Central: Matías Lequi tiene a su defensa ideal, con Agustín Sández en nivel de selección

No por nada el ciclo de Matías Lequi tuvo su peor performance en los partidos antes del gran triunfo de Central sobre el puntero Vélez, donde siempre faltó alguien de la defensa titular. El que siempre estuvo fue Agustín Sández , en una semana redonda, con gol y citación a la selección de Paraguay.

Si los equipos se arman de atrás para adelante, al entrenador canalla siempre le faltó algún titular en cada uno de ellos en la última línea. Y cuando estuvieron todos, el rival, encumbrado, no lo lastimó y estuvo más liberado para jugar hacia adelante.

Matías Lequi, entre repetir el once de Central que bajó a Vélez o cambiar ante Defensa

El lateral zurdo nacido en Lanús acaba de obtener la nacionalización y ya le llegó la convocatoria, en una semana muy especial, con golazo de cabeza incluido, el segundo de Central para el 3-0 sobre Vélez.

“Estoy muy contento por la citación. Es el premio grupal, si no fuera por el equipo no se me hubiese dado, así que estoy agradecido a ellos y al cuerpo técnico”, dijo Sández después del partido del martes último en el Gigante.

Y es más, se especula con que hasta podría ser titular en Quito, ya que hace rato que Paraguay no cuenta con una lateral izquierdo natural, desde los tiempos de Claudio Morel Rodríguez o Aureliano Torres.

Viene improvisando con un zaguero central

En el triunfo sobre Brasil por 1 a 0 y el empate anterior en Montevideo ante Uruguay 0 a 0, las dos muy buenas cartas de presentación de Alfaro en la albirroja, el que jugó por ese sector fue Junior Alonso, que es más zaguero central.

De hecho, Alfaro tampoco cuenta con lateral derecho, donde juega el zaguero central de Newell’s Gustavo Velázquez. Así que puede darse que compartan la defensa en la próxima doble cita de eliminatorias.

Sández lleva 32 partidos en el año (30 de titular) y 3 goles de los importantes: el que le dio la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana en Porto Alegre ante Inter, el de la ida de octavos ante Fortaleza y ahora ante Vélez, con ese impecable cabezazo tras el córner de Malcorra.

Jugó casi siempre con Lequi

Y lo dicho, excepto en el partido ante Independiente donde Lequi lo guardó para la revancha con Fortaleza, fue titular siempre en su ciclo y el único de la defensa que no faltaba desde larevancha en Brasil.

Ante Atlético Tucumán no estuvo Facundo Mallo, frente a Boca se le sumó Carlos Quintana, ante Talleres volvió el uruguayo pero quedaron afuera Jorge Broun y Emanuel Coronel. Ya con Platense, regresó Fatura y recién con Vélez estuvieron todos: Broun; Coronel, Mallo, Quintana y Sández. El resultado fue que la defensa volvió a estar sólida y que Sández convirtió.

El entrenador canalla volvió a contar entonces con el ideal abajo y no hay dudas de que repetirá ante Defensa y Justicia. Restará saber si además les mete adelante de nuevo a Kevin Ortiz y Franco Ibarra, que barrieron mucho y le pusieron mucha intensidad al juego. Podrá haber algún retoque más en el medio y no hay que descartar que decida que Marco Ruben esté desde el vamos. Por lo pronto, abajo está tranquilo con Sández y el resto.