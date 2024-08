Central: Marco Ruben, un enamorado del gol en los clásicos

Hay jugadores hechos para un club en especial, también para determinados partidos. Marco Ruben tiene un ADN claramente mimetizado con Central y si hay encuentros con los que se siente a gusto es con los clásicos. Habitualmente los futbolistas de mayor experiencia cuentan que la mejor manera de transitar la previa es disfrutando de la posibilidad de jugarlos, con lo difícil que ello puede resultar, y para el momento que vive el máximo goleador canalla en la historia del profesionalismo algo de eso puede haber. Pero claro, no sólo por la vasta trayectoria que lo avala, sino porque en el historial de los clásicos es propietario de cinco goles. Todos ellos en partidos en los que el Canalla se quedó con el triunfo. Tiene a favor hasta el dato de haber convertido no sólo en las dos canchas, sino en los cuatro arcos. A los 37 años, Marco está de cara a un nuevo clásico, con el que siempre soñó y en el que habitualmente le fue bien y los hinchas canallas sueñan con verlo hacer lo que ya hizo tantas otras veces. La mala para el 9: no podrá jugarlo con Miguel Ángel Russo como técnico.