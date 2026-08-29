Novedades en el equipo de Central: Jorge Almirón apuesta fuerte con el ingreso de Marco Ruben El máximo goleador en la historia canalla tendrá su primer partido como titular desde que volvió a la actividad. Regresan Campaz y Sández Por Elbio Evangeliste 29 de agosto 2026 · 16:07hs

Marcelo Bustamante / La Capital Marco Ruben anota en la victoria canalla ante Universidad Central de Venezuela, por la Copa Libertadores.

Para Central es la vuelta al Gigante de Arroyito, en la que habrá tres puntos importantes frente a Gimnasia, un partido que será la antesala del clásico. El técnico Jorge Almirón confirmó los once que irán desde el arranque y hay novedades.

Era de esperar que el técnico metiera mano en el equipo y lo hizo. Realizará tres variantes en relación a lo que la formación que puso en cancha en Córdoba frente a Talleres.

Por supuesto la nota destacada es la aparición de Marco Ruben desde el arranque, en lo que será su primer partido como titular desde el regreso a la actividad.

Frente a la falta de gol, el DT se la jugó por el máximo goleador en la historia canalla. Al menos en la previa, es una gran noticia para el hincha. No tiene goles en el torneo local. El único que anotó desde su vuelta fue ante Universidad Central de Venezuela, por la Copa Libertadores. Va por Enzo Copetti.

Jaminton Campaz vuelve a ser titular en Central. Irá desde el arranque frente a Gimnasia. Leonardo Vincenti / La Capital Otro que se mete al equipo es Jaminton Campaz. Lo hará en lugar de Alan Rodríguez, por lo que Giovanni Cantizano se mantiene entre los once. Mientras, Agustín Sández hará lo propio por Alexis Soto en el lateral izquierdo. >>Leer más: Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar Los once de Central De esta forma, Central irá ante Gimnasia y Esgrima La Plata con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Marco Ruben. Así forma #RosarioCentral



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