Marco Ruben mostró la pasta goleadora de la que está hecho, pero se lo anularon por VAR

El artillero histórico de Central había definido con exquisitez pero lo revisaron y marcaron off side. Marco Ruben está encendido

Marco Ruben sorprendió siendo titular en la formación de Jorge Almirón ante Gimnasia de La Plata en el Gigante de Arroyito. Es la primera vez que fue de la partida desde su regreso al club auriazul y esto le abre un gran crédito para estar en el radar de la titularidad de cara al clásico del próximo domingo, ante Newell's, por la octava fecha del Clausura.

El primer tiempo de Ruben tuvo gran actividad y se lo notó movedizo por todo el frente a ataque. Y le alcanzó una sola jugada para demostrar que está intacto y que frente al arquero conoce todos los secretos de la definición. Pero la conquista que anotó se la anularon por una milimétrica posición adelantada.

Fue a los 29 minutos de la primera mitad. Gran pase al vacío de Ángel Di María desde la izquierda a la corrida de Marco, que quedó cara a cara con el arquero Nelson Insfrán y con gran maestría le picó la pelota con la pierna izquierda. El balón fue directo a la red y explotó el Gigante de Arroyito. Golazo del máximo artillero histórico del Canalla.

SE JUNTARON LOS QUE SABEN PARA UN GOLAZO, PERO FUE OFFSIDE: asistencia de Angelito Di María y definición de crack de Marco Ruben, que no sube al marcador en Rosario Central vs. Gimnasia. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/FfciYcJvJr

La revisión del VAR lo anuló

Pero tras unos minutos de revisión de VAR se comprobó que había partido apenas adelantado de los marcadores centrales del Lobo. El gol fue anulado, pero su definición fue magistral.

Además, en la etapa inicial Ruben estuvo cerca del gol al arrojarse por el segundo palo en un centro cruzado de Pizarro y no llegar por centímetros a conectar. Y en otra jugada similar no pudo impactar la pelota en un centro envenenado de Jaminton Campaz.

Ruben jugó hasta los 83 minutos, cuando fue reemplazado por Tomás Badaloni. Y enseguida Jaminton Campaz anotó el 1 a 1.

Momento histórico

En el Gigante de Arroyito, Marco Ruben (39 años) y Ángel Di María (38) dos de los máximos referentes en la historia del club, fueron titulares por primera vez.

La única vez que jugaron los dos en el once inicial fue el 3 de diciembre de 2006, pero en Jujuy, en la derrota por 1 a 0 contra Gimnasia de esa provincia.

Desde la vuelta de Ruben sólo anotó el gol ante Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores.

El último partido que fue titular fue 14 de diciembre de 2024 contra Belgrano.